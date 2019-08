[Podcast] Despierta con El Sol | Carlos Slim: Vamos a crecer bien y pronto

Escucha aquí el podcast ⬇

Este miércoles, Gabriela Jiménez, reportera de El Sol de México. presenta las el mayor logro en la negociación con empresas de gasoductos durante el anuncio del acuerdo que alcanzó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con las empresas transportadoras de gas natural.

“Yo estoy convencido que vamos a crecer bien y pronto, no este año, probablemente este año no sé si crezcamos o no crezcamos, creo que es intrascendente, lo relevante es que hay un potencial y grandes posibilidades de crecimiento, como se han planteado a través de estas grandes inversiones y que los recursos ahí están y que los proyectos ahí están”, dijo Carlos Slim durante la mañanera.

En la conferencia de prensa de este martes en Palacio Nacional, el director de la CFE, el presidente López Obrador, Carlos Slim, dueño de Grupo Carso, y Carlos Salazar, coincidieron en que el mayor logro en la negociación con empresas de gasoductos es que se pactaron tarifas fijas niveladas a través del tiempo.

En Dicen los que saben, Alejandro Jiménez, Coordinador Nacional de Opinión de la OEM, comenta sobre el tema del día, mientras Tania Avilés da los titulares de los diarios de la Ciudad de México y los internacionales con Israel López. La información de los mercados en Cashtag con Mario Alavez.

