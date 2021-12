Por pandemia 4.6 millones de mujeres inician negocio propio

Durante la pandemia del Sars-Cov-2, las principales motivaciones de las mujeres para iniciar una empresa o un trabajo personal, fue la escasez de puestos para emplearse y con ello, hacer una diferencia en su entorno, generar riqueza y apoyar a la familia.

Pero muchos de estos emprendimientos no pudieron cristalizar, además, entre otras causas, por la falta de financiamiento y el hecho de que los negocios no resultaron rentables. No obstante, hoy en México hay 4.6 millones de mujeres con sus propios negocios y que crean empleos.

Y una de las razones de las mujeres mexicanas para iniciar un negocio propio, fue la falta de flexibilidad en los empleos tradicionales, por lo que sus aspiraciones, les permitieron generar un ingreso sin abandonar sus actividades en casa, dijo Arleth Leal Metlich.

Una de las 100 Mujeres más Poderosas en México, Head Hunter internacional y creadora de un sistema único de educación, llamado Tutorel, dijo en entrevista que, fue la falta de flexibilidad de las empresas en cuanto al trabajo de la mujer, ya que muchas regresaron a sus casas para atender a los hijos y a los adultos mayores y no se les facilitaba a las que trabajaban en compañías o empresas esenciales.

¿Cuántas mujeres están incorporadas a sus negocios propios?

En Hispanoamérica, con más de 330 millones de mujeres, el 24% son emprendedoras. El estudio contempla que México es de los países que tiene más mujeres emprendedoras, afortunadamente, por la falta de empleos tradicionales.

En México, hoy contamos con 4.6 millones de mujeres que se emplean por cuenta propia y crean empresas y, por ende, empleos.

Y con esto, México ocupa cuarto lugar como país, solo detrás de Ecuador, Colombia y Panamá solo en materia de mujeres emprendedoras de acuerdo con este estudio que se hizo en 2020 y 2021 y básicamente durante la pandemia las mujeres salieron a ofrecer sus productos de cocina, ropa, belleza para poder hacerle frente a la situación económica.

¿Este estudio quién lo realizó?

La empresa Global Entrepeneurship Monitor.

¿Cómo se les apoya en México a estas mujeres emprendedoras?

Por dos vías: Se les apoya para que puedan probar la factibilidad de sus negocios, ante la falta de opciones de crédito sobre todo para las mujeres que no cuentan con un historial crediticio y tienen que demostrar que son sujetas de crédito.

Ya que utilicen plataformas digitales y se puedan volver mucho más formales. También una importante fase es la capacitación, enseñarles a estas mujeres cómo iniciar un negocio, toda la parte estructural y administrativa para que todo lo hagan de manera correcta y tengan una garantía de mayor éxito.

Recordó que muchas mujeres estaban en la parte informal del mundo del trabajo y a través del e-commerce se enrolan en las filas de la formalidad.

¿Están convencidas las mujeres de emprender su propio negocio?

Sí, hay muchísimo interés de las mujeres a auto-emplearse porque las compañía son poco flexibles y no regresarán a empleos presenciales, porque ya cierta disponibilidad tras conocer el auto-empleo y un interés más alto que antes de la pandemia.

Cambio el esquema de trabajo

¿Cambió todo el esquema de trabajo de las mujeres?

Sí, a partir de la pandemia, se adaptaron rápidamente a esta nueva modalidad y por la necesidad de generar un nuevo ingreso al que tenían antes de la pandemia.

De su plataforma de educación en línea, Tutorel, dijo que ofrece la posibilidad a las personas de dos cosas: una, la de ser tutora, porque cualquier mujer puede dar clases a través de una computadora e internet de cualquier habilidad o conocimiento que tenga, que le generará un ingreso importante.

Y la segunda, para las mujeres que quieran capacitarse, se ofrecen cursos y clases para todo tipo de habilidades administrativas, tecnológicas para que sean más activas en el emprendimiento que quieren realizar.

¿Es sencillo inscribirse?

Sí. Si quieren dar clases es entrar a la plataforma, registrarse, ver los horarios en los que pueden dar clases, cuánto quieren cobrar.

Y para las estudiantes, igual. Y la plataforma te da la oportunidad de que puedas tomar prácticamente cualquier clase, en cualquier tema y con costos accesibles. Tenemos clases desde $70 pesos. Eso es lo más importante: que es accesible y se puede ajustar a cualquier presupuesto,

Hay clases de computación, de administración, etc. aparecen todas las clases y las cuotas y disponibilidad. Tú escoges el día y la hora, son clases personalizadas y el tema que necesites. El acceso es tutorel. mx

Tenemos mujeres dando clases de cocina, de baile, matemáticas, inglés, literatura, robótica, tecnologías de la información, educación a nivel global que se adapta a todas las necesidades.

“Tenemos muchísimos estudiantes en la plataforma y cada vez hay más. Y eso que no estábamos acostumbrados a estudiar en línea. Sus ventajas son la flexibilidad y la gente cada vez más ve que es una herramienta eficaz y muy a la mano. Y es un instrumento global, porque te puedes encontrar profesores de otros países.

