Incendios de vehículos eléctricos, un riesgo para el que no se capacita a bomberos

La carrera hacia la electromovilidad cada vez se torna más rápida en México y el mundo, pero la transición hacia el uso de los autos eléctricos aún es un tema que genera más dudas que certezas.

Una de esas dudas es cómo atender de manera correcta el incendio de un vehículo eléctrico, de acuerdo con Juan Antonio Quiroga Lozano, presidente de la Asociación de Bomberos del Estado de Guanajuato, no es el mismo procedimiento que se realiza para apagar el de un vehículo de combustión.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Juan Antonio Quiroga Lozano dijo que en el caso de Guanajuato, durante 2023, fueron atendidos 35 incendios de vehículos eléctricos, por fallas en las baterías de litio.

Los incendios de vehículos eléctricos no pueden sofocarse con agua, porque puede generar descargas eléctricas mortales.Juan Antonio Quiroga, presidente de Asociación de Bomberos

“Y no ha sido una labor sencilla. Los primeros incendios los bomberos los querían apagar con agua, pero no es así. Eso puede generar no sólo riesgos de que puedan electrocutarse, sino también por los compuestos de las baterías de litio, se genera una contaminación del agua que se va por los drenajes. Detectamos que hace falta mucha capacitación para atender incendios provocados por fallas en las baterías de litio de los vehículos eléctricos”, compartió.

Los incendios en los vehículos eléctricos surgen por fallas en las baterías de litio. Foto: José Almanza / El Sol de Salamanca

En los incendios de vehículos de combustión interna puede utilizarse agua o agua-espuma para sofocarse, pero no pueden emplearse para sofocar incendios en vehículos eléctricos, debido a que este recurso es un gran conductor de energía; de tal forma que al entrar en contacto con electricidad se generarían descargas eléctricas graves, incluso mortales.

“Son diferentes procedimientos en uno y otro. El tipo de agente extintor también es distinto, en el caso de un coche de combustión interna se utiliza agua o agua con espuma, en el caso de un vehículo eléctrico se utiliza polvo químico seco o dióxido de carbono”, indicó el presidente de la Asociación de Bomberos de Guanajuato.

De acuerdo con el INEGI, en 2023 Guanajuato se convirtió en una de las entidades con mayor venta de vehículos eléctricos o híbridos, durante ese año se vendieron dos mil 455 unidades, 354 corresponden a automóviles 100 por ciento eléctricos.

Las baterías de litio pueden sobrecalentarse en caso de fallas, debido a un proceso de producción de calor. Esto puede generar una explosión, pues sus componentes liberan productos de combustión altamente tóxicos, por lo que los encargados de combatir los incendios deben contar con el equipo adecuado para ello, además de conocer las especificaciones del fabricante.

Los cuerpos de bomberos cuentan con el equipo necesario para sofocar este tipo de incendios. Foto: José Almanza / El Sol de Salamanca

“Generalmente las empresas automotrices nos dan información para los distintos modelos de autos que hay y se genera una capacitación estatal una o dos veces al año, las cuales son obligatorias para los cuerpos bomberos que cuentan con todo el equipo necesario para contener y sofocar este tipo de incendios”, aseguró.

¿Cómo funciona una batería de litio?

Una batería de litio se compone de dos electrodos de metal, uno es el cátodo y el otro ánodo, que están inmersos en un líquido conductor, que se le conoce como electrolito. El conjunto es lo que se llama celda; la combinación de varias celdas forma la batería, que emplea como electrolito una sal de litio que consigue los iones necesarios para la reacción química reversible, que tiene lugar entre el cátodo y el ánodo.

¿Qué provoca un incendio de un vehículo eléctrico?

De acuerdo con Juan Antonio Quiroga Lozano, los incendios de baterías de litio se dan por dos razones principales, una es el sobrecalentamiento debido a un cortocircuito. Una perforación en la batería es la segunda causa que puede generar fuego.

En ambos casos los separadores entre ánodo y cátodo se rompen o derriten y empieza una reacción química en el litio que libera oxígeno, dióxido de carbono y otros gases nocivos y mucho calor. El calor se acelera por la temperatura generada, dicha reacción causa los incendios en los vehículos eléctricos.

Para evitar incendios, los fabricantes de autos eléctricos han puesto controles para "que no haya sobreexposición de energía en las baterías. Por ejemplo, una batería no se carga al 100 por ciento, aunque el dispositivo lo indique, sólo está cargada a 85 por ciento. Lo anterior para que no se sature de energía y pueda causar incendios", indicó Quiroga.

¿Cómo se controlan los incendios de autos eléctricos?

De acuerdo con Juan Antonio Quiroga, para controlar incendios de autos eléctricos se utiliza polvo químico y dióxido de carbono, al ser agentes que no conducen electricidad; además de que presentan rapidez al momento de sofocar las llamas.

Finalmente, el presidente de la Asociación de Bomberos recomendó que en caso de que un auto eléctrico tenga un choque, se cambie la batería porque pudo haber sufrido daños que eventualmente podrían causar un incendio.