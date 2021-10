Postura de Bartlett sobre reforma energética pone en riesgo cumplimiento de leyes: CCE

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró que las recientes declaraciones del director general de la CFE, Manuel Bartlett, sobre la reforma energética del gobierno federal, ponen en “grave riesgo” el cumplimiento de las leyes y la Constitución.

“Con las recientes declaraciones es evidente que el respeto y cumplimiento de las leyes y la Constitución en nuestro país están en grave riesgo y la solución no es que un grupo de personas dicten normas inconstitucionales, sino todo lo contrario, debemos reforzar y consolidar aún más nuestro Estado de Derecho”, señaló el organismo en un comunicado.

El viernes, el director de la CFE aseguró en conferencia de prensa que con la reforma se cancelarán contratos con la iniciativa privada y descartó que haya indemnizaciones por dicha medida.

“¿Los vamos a indemnizar? No. No creo que deba haber una disputa de este tipo; no les conviene, sí van a participar en un sistema mixto al que los está invitando el Presidente”, aseveró Bartlett.

El CCE apuntó que el Estado de Derecho estipula que se garanticen el imperio de la ley, derechos y libertades fundamentales para los ciudadanos, y justicia igual para todos, entre otras características.

“Con el gran esfuerzo de la nación mexicana hemos forjado normas escritas, y conocidas por todos, para regular nuestro funcionamiento como colectividad. No quisiéramos que algunos servidores públicos las desprecien, hoy en día, como algo intrascendente o prescindible”, indicó el organismo.