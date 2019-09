Precios del petróleo se disparan 19% tras ataque a Arabia Saudita

Los precios del crudo se dispararon más del 19 por ciento después de que un ataque con drones en una instalación petrolera de Arabia Saudita frenó aproximadamente el 5 por ciento de los suministros mundiales, de acuerdo con la agencia Bloomberg.

Los precios de Brent subieron hasta 11.73 dólares, para llegar a 71.95 dólares por barril en las primeras operaciones en Singapur. El productor estatal de energía Saudi Aramco perdió alrededor de 5.7 millones de barriles por día de producción el sábado después de que 10 drones atacaron la instalación de procesamiento de crudo más grande del mundo en Abqaiq y el segundo campo petrolero más grande del reino en Khurais.

Ataque de Irán no de Yemen

El ataque del sábado contra las instalaciones petroleras de Arabia Saudita que amenazó al suministro global de crudo provino de la dirección de Irán, y se podrían haber usado misiles tipo crucero, de acuerdo con un alto funcionario estadounidense.

Los comentarios reforzaron la acusación de Washington, de que Irán estuvo detrás de los ataques que dejaron fuera de línea más del 5% del suministro mundial de petróleo, en lugar del grupo hutí de Yemen que se los atribuyó. Teherán rechazó la acusación pero dijo que estaba listo para la guerra.

El responsable de Estados Unidos, que habló bajo condición de anonimato, dijo que había 19 puntos de impacto en el ataque contra instalaciones sauditas y que la evidencia mostraba que el área de lanzamiento era al oeste-noroeste de los objetivos -la dirección de Irán- y no el sur, desde Yemen.

El funcionario agregó que responsables sauditas habían indicado que habían visto señales de que se usaron misiles crucero en el ataque, lo que es inconsistente con la declaración del grupo hutí, alineado con Irán, de que realizó el ataque con 10 drones.

"No hay dudas de que Irán es responsable de esto. No importa cómo lo quiera ver, no hay otro candidato", dijo el funcionario a reporteros.