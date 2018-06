Preocupante liquidez de el grueso de la población

Toluca, México.- Para el presidente de la Agrupación de Comerciantes del Valle de Toluca, Juan de Dios Bringas Enríquez, el sector que representa lleva por lo menos 10 años con los mismos problemas tanto para la apertura de pequeños negocios, como al momento de ejercer su actividad (debido a la carga fiscal), pero aunado a ello, calificó de lamentable que el grueso dela población no cuente con la suficiente liquidez para reactivar el mercado interno.

El representante de los comerciantes establecidos en esta zona, dijo que en lo que va del año no han logrado el repunte que como sector esperan, ya que la dependencia que sigue teniendo México hacia otros países como Estados Unidos “es enorme” y poco se ha hecho para revertir dicha situación.

“Ya no sabemos ni qué creerle a las autoridades federales, entre las que se encuentra: la Secretaría de Hacienda, ya que eso de que México está mejor que en los sexenios anteriores simplemente no es real. No sabemos en qué mundo viven”, expresó.

Aunado a lo anterior, mencionó que el poder adquisitivo de la gente se encuentra muy deteriorado, por lo que es imposible reactivar el mercado interno, y aunque un aspecto que podría revertir el panorama económico adverso, es que las autoridades brindarán todas las facilidades para realizar la actividad comercial, “también nos encontramos lejos de conseguirlo”.

Señaló que una vez que los comerciantes obtienen sus permisos de operación, se enfrentan a otro tipo de problemáticas, como la falta de liquidez para cumplir con el pago de sus obligaciones fiscales.