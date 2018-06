Preparan Segob, empresarios y PGR plan de choque contra crimen

El sector empresarial, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR) delinean un “plan de choque emergente” en contra del crimen organizado. La inseguridad, advirtió el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos Walther, alcanzó ya niveles de pandemia.

“La semana pasada nos reunimos con el sectario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para expresar nuestra preocupación con este tono de alarma y ayer (miércoles), en seguimiento a esta reunión un grupo de empresas mayormente afectadas nos reunimos con funcionarios de alto nivel de la Policía federal, Gobernación y la PGR para delinear en los próximos días un plan de choque o emergente para atender estos casos", dijo.

En el marco del foro Think Tank Foro de Salud, agregó que dicho plan busca poner un alto a esta problemática, que por miedo los gobernadores y alcaldes han trasladado a las fuerzas federales, y recuperar los territorios que han sido secuestrados por la delincuencia organizada.

“Estamos profundamente indignados por el abandono de muchos gobiernos municipales y estatales que prácticamente han bajado la cortina y se han puesto el antifaz que les permite ser cómplices pasivos. “Exhortamos a las autoridades a no claudicar en su responsabilidad, pues no se vale que los gobernadores y los alcaldes le saquen a su responsabilidad. Si no están dispuestos, gobernadores o alcaldes a enfrentar la inseguridad, que se vayan a su casa”, advirtió.

Las autoridades locales no pueden estar cediendo las plazas a los criminales mientras las empresas sufren extorsiones y robos al grado que prefieren cerrar sus unidades productivas, liquidando personal y desmontando toda la maquinaria para cambiarse de lugar.

Advirtió que el problema debe frenarse de tajo, ya que se expande en todo el país como una pandemia.

“Esta situación es alarmante sencillamente porque está presente lo mismo en el norte de México que en el sur, es un problema endémico en el país”, dijo.

Respecto al tercero y último debate, Gustavo de Hoyos, dijo que a los candidatos presidenciales les faltaron propuestas, pero “les sobró frivolidad".

En su opinión, hubo expresiones ligeras, sin ir a fondo y sin claridad, “chistes de ocasión” y declaraciones vacías, pero no aclararon su compromiso específico en los temas que nos interesan a los ciudadanos, lamentó el dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana.

Tras la inauguración del foro Think Tank Foro de Salud, los empresarios ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer su “compromiso social”, que incluye ocho pilares ofrecer mejores empleos con salarios de calidad, cumplir con el pago de impuestos y obligaciones legales y fiscales; evitar participar en actos de corrupción, entre otros.

COMPROMISOS

-Los empresarios asumieron ocho compromisos, uno de estos es evitar actos de corrupción

-40 mil agremiados tiene la Coparmex a nivel nacional