Presentan queja contra Pirelli en el marco del T-MEC

La Liga Sindical Obrero Mexicana (LSOM) presentó una queja contra Pirelli ante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC por presunta denegación del derecho de negociación colectiva del personal sindicalizado en su planta de Silao, Guanajuato.

La queja la interpuso el abogado de la LSOM, Pablo Franco, con el respaldo de la United Steel Workers (USW), la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) y la Red Internacional de Abogados Laboralistas (ILAW).

El organismo gremial busca que se aplique el Contrato Ley de la Industria Hulera en todos sus términos: prestaciones económicas, cuestiones administrativas y el pago de las prestaciones no cubiertas por esta omisión.

El Contrato Ley de la Industria Hulera es el convenio sectorial vigente, de aplicación obligatoria para las empresas donde se transforma el hule en productos manufacturados. Contiene 150 artículos que establecen las prestaciones económicas.

Entre otras, contempla el pago de 44 días de aguinaldo; prima vacacional equivalente a 25 y hasta 31 días de salario base; fondo de ahorro del 13 por ciento.

Incluye el pago por parte de la empresa de la cuota del Seguro Social de la persona trabajadora; apoyo económico para actividades deportivas.

Y un Fondo de Previsión Social que se integra con la aportación de la empresa del 14.5 por ciento de los salarios cobrados por las personas a las que aplica el Contrato Ley durante un año.

También establece la jornada semanal de 40 horas con pago de 56. Considera la posibilidad de establecer un sistema de trabajo y pago a destajo.

El abogado Pablo Franco detalló que se abrirá también la posibilidad de negociar un nuevo tabulador de salarios que se configure con base en las operaciones desarrolladas por los trabajadores.

Asimismo, podrá construirse un reglamento de escalafón para la promoción de las personas con base en su antigüedad y capacitación.

“En suma, la queja que se presentó por la LSOM, busca empezar a hacer justicia en esa planta llantera que opera desde el año 2012 en Silao, Guanajuato”, dijo el abogado Franco.

Adelantó que en breve, los trabajadores de la LSOM interpondrán una demanda ante el Tribunal Laboral Federal para realizar la contratación colectiva en la empresa Pirelli.

En su momento se convocará a todas las personas sindicalizadas a votar en forma libre, directa, secreta y bien informada, para eliminar la representación sindical charra, cómplice de la violación de los derechos laborales fundamentales de los trabajadores durante todos estos años.