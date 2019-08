Presupuesto 2020 destinado al bienestar, rescate de Pemex y seguridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que los programas sociales, el recate a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, y la seguridad pública, son los tres temas prioritarios para el Presupuesto de Egresos Federales 2020.

“Todavía estamos trabajando, pero ya está definida la política de desarrollo, ya se conoce cuáles son las prioridades. Son tres las fundamentales: el bienestar del pueblo, lo que nunca había estado en la agenda, porque anteriormente eran las reformas estructurales”, dijo durante la conferencia mañanera.

Dentro de estas prioridades, López Obrador resaltó que lo principal será entregar recursos para la operación de la Guardia Nacional, para al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión de Ayotzinapa.

“Lo tercero es la seguridad pública, que no falten recursos para la Guardia Nacional y hay otras prioridades, pero estoy hablando de tres básicas, tenemos otras prioridades. No vamos a dejar de apoyar a la subsecretaría de los derechos humanos. No vamos a dejar de apoyar a las víctimas de la violencia”, afirmó.

Urgirán para que se identifique los 26 mil cuerpos que se encuentran en el Sistema Forense.