Prevén crisis alimentaria por prohibición de glifosato y transgénicos

La prohibición al maíz transgénico y la eliminación progresiva del glifosato pone a México en riesgo de una crisis alimentaria, advierte Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (Proccyt).

El último día del año 2020, el Ejecutivo federal publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante el cual prohíbe el maíz transgénico y la eliminación progresiva del glifosato hacia 2024.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Sociedad

“La publicación del decreto es una afrenta directa, abierta y ventajosa, afectando a todo el campo mexicano y poniendo en riesgo la estabilidad de precios y la disponibilidad de alimentos estratégicos como el maíz”, expresó Cristian García de Paz, director ejecutivo de Proccyt.

Apuntó que la prohibición de este herbicida ocasionará que la producción de maíz, cítricos, tomate, café, chile y frijol, entre otros, caiga hasta 40 por ciento y que los mismos productos sufran incrementos en sus precios.

Ocasionará, además, una caída de hasta 40 por ciento en la producción de maíz, cítricos, tomate, café, chile y frijol, entre otros, así como incrementos en sus precios.

"No es exagerado decir que con este decreto, se pone en riesgo la alimentación de más de 127 millones de mexicanos", aseguró.

El pasado 20 de agosto de 2020, el titular del ejecutivo aseguró necesario apostar a la autosuficiencia alimentaria, a producir lo que se consume al interior de la República y a no depender de las importaciones.

"Miren, lo extraordinario que es el campo, lo que significa el campo, bueno, muchas cosas. No sólo se producen alimentos, no sólo es la fábrica más importante de México, es también una forma de vida sana, buena, que tenemos que cuidar porque en el campo hay una gran reserva de valores, culturales, morales, espirituales", expresó desde Zacatecas, estado productor de frijol.

➡️México acuerda con OPEP+ mantener cuota de producción petrolera

Sociedad “Solo nos alcanza para sopa aguada y frijoles”, relato de hambre en SLP

También explicó que fue el único sector que no paró pese a la pandemia. "Esto es una bendición, porque imaginemos que no se tuviesen los alimentos o que la escasez de alimentos produjera carestía, que aumentaran los precios de los alimentos básicos; entonces, no sólo sería la crisis sanitaria, la crisis económica, sino también crisis de consumo, mayor pobreza, hambre", agregó.

Sin embargo, el director ejecutivo de Proccyt mencionó que el decreto es un grave retroceso para el campo nacional y una traición para los agricultores mexicanos por parte de funcionarios federales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), al no ser escuchados.

"Es un despropósito que se hable de alcanzar la autosuficiencia y soberanía alimentaria, y al mismo tiempo se condene a los agricultores y a la población en general a que ello sea una meta prácticamente inalcanzable", manifestó.

➡️CFE investiga a responsables de emitir documento falso sobre apagón

Organismos internacionales como Greenpeace han aplaudido la medida adoptada por el Estado Mexicano, ya que afirman que los organismos genéticamente modificados o también denominados transgénicos ocasionan daños a la salud humana y medioambiental.

República Con 100 pesos a veces alcanza para huesos: Miriam, trabajadora doméstica en Xalapa

Contrario a esto, Cristian García de Paz defendió que la prohibición del glifosato condena también la competitividad del campo mexicano frente a otros productores que sí utilizan este herbicida, como Estados Unidos.

Además, condenó que no fue casualidad que la publicación de esta medida se haya realizado en pleno 31 de diciembre por la tarde, a escasas horas de concluir el 2020.

“Fue un albazo dogmático-político, una alevosía que nos hace recordar los peores tiempos de nuestra historia; aquellos en que prevalecía la sinrazón, la cerrazón y el desprecio por el diálogo”, expresó.

➡️Economía de México crecerá 3.7% en 2021 por comercio con EU, estima BM

También explicó que los agricultores están preocupados por el desabasto de glifosato, lo cual dijo, ya es una realidad y afecta a más de 50 cultivos agrícolas que cuentan con un registro de uso del glifosato en el país.

Dijo que los detractores siembran miedo entre la población con base "en una cuestión estrictamente ideológica, dogmática, desechando las evidencias científicas que existen en todo el mundo, ha colocado en un punto de quiebre la anhelada seguridad alimentaria nacional”.