Si compras en línea, puedes caer en el mercado gris: ¿qué es y por qué no debes comprar ahí?

Las compras por internet forman parte ya de nuestra vida y con el fácil acceso a miles de productos a nuestra puerta, en ocasiones podemos caer en la compra de productos piratas o que no cuentan con los certificados que se necesitan en México para su venta.

Un estudio del antivirus Kaspersky indica que a raíz de la pandemia, 52 por ciento de los consumidores de nuestro país optaron por comprar en línea aquellas cosas que solían adquirir antes en tiendas físicas.

Muchas de las tiendas más famosas como Amazon y MercadoLibre cuentan con productos que se pueden comercializar en nuestro país, sin embargo, hay otras que productos que en su mayoría son de importación, son conocidas como Mercado Gris.

¿Qué es el Mercado Gris?

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el Mercado Negro es un fenómeno que sucede cuando ingresan al país productos que fueron fabricados legalmente en el extranjero, pero que se importan sin pasar por el distribuidor oficial y/o titular de la marca.

Este tipo de comercialización incumple procedimientos legales como:

Falta de garantía y especificaciones técnicas

Certificación de los productos

Etiquetado de la NOM oficiales

Recolección de impuestos

La Profeco no recomienda adquirir este tipo de productos, pues a pesar de que en ocasiones el precio es menor, este se ve afectado en su funcionamiento, pues no será el óptimo, además de que no contará con piezas de reparo, y podrían representar riesgos para la salud y seguridad de los consumidores.

¿Cómo evito caer en estas tiendas?

Con el paso del tiempo, este tipo de mercado suele ser más común, pero la Profeco revela unos consejos para evitar caer en engaños y comprar de manera segura en línea:

Revisar que las páginas de internet, de tiendas virtuales o apps correspondan al vendedor oficial.

Las páginas deben de contener “https://” (protocolo de transferencia de hipertexto), así como un ícono de candado cerrado y la frase “Aviso de Privacidad”

Identifica que el nombre comercial del vendedor esté a la vista, al igual que el domicilio físico en México, números telefónicos y otros datos de contacto.

Una vez realizada la compra, verifica cuándo quedó hecho el pedido y el tiempo de entrega, así mismo rastrea el envío.

Conserva registros de la compra que se haya realizado: descripción, precio, comprobantes de pago, confirmaciones del pedido, así como los mensajes del proveedor y capturas de pantallas.

Durante la pandemia el 11 por ciento de los compradores online en México hicieron una compra diaria, cuando antes del 2020 eran el 6.3 por ciento, de acuerdo con una encuesta de la empresa de medios de pago Pay Pal.

Según estos datos las compras online se convirtieron en un evento cotidiano y se espera que luego de la pandemia esta tendencia continúe