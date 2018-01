Profeco busca prevenir abusos entre los consumidores

Rogelio Cerda Pérez, procurador Federal del Consumidor (Profeco), en entrevista con El Sol de México, destacó que aunque la dependencia no puede controlar la inflación, sí puede prevenir abusos injustificados en la canasta básica

¿Cómo mantener el balance entre controlar precios del mercado y la colusión entre agentes económicos para mantener las reglas de un libre mercado?

“No es un tema de nuestra área, sin embargo, estamos en constante comunicación con la Cofece, pero creo que falta mucho por hacer, hay muchos malos hábitos entre los proveedores mexicanos. Pero que quede claro, el que esté fuera de lo razonable, el que intente abusar, nosotros lo vamos a sancionar con todo el rigor de la ley”.

¿A propósito de la inflación, cómo vislumbra Profeco los incrementos en los productos de la canasta básica?

“La canasta básica se encuentra estable, tenemos un monitoreo constante y aquel que se porte mal en la canasta básica va a recibir todo el peso de la ley y el rigor de esta institución que está para garantizar certeza al consumidor. Lo hicimos con la tortilla, lo hemos hecho con las gaseras y gasolineras, y lo vamos a hacer contra quien intente abusar”.

¿Cuál es la perspectiva sobre esta inflación que hoy llega en medio de un entorno de incertidumbre financiera?

“Nosotros estamos para proteger y cobijar al consumidor. Profeco no puede controlar la inflación, no hay manera. Lo que si podemos hacer es estar vigilantes de los abusos que se pueden generar por un pico en la inflación”.

Para el caso de la tortilla, la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas (Unimtac) advirtió un aumento de tres pesos por kilo, ¿por qué no tuvo sustento este anuncio? ¿Fue especulación o qué motivó este evento?

“Había una inercia histórica en el marco de consumo de que todo producto subía en enero por el incremento de los energéticos, sin embargo, en este año no los hubo, el último gasolinazo fue el año pasado, y en esa inercia los líderes predispusieron un aumento y creyeron que no nos daríamos cuenta”.

¿Se focalizaron estados donde sí hubiera un incremento de la tortilla o algún otro producto de la canasta básica?

La tortilla tiene diferentes precios en el territorio nacional, entonces ante estas situaciones Profeco investiga un posible aumento, analiza los diferentes argumentos y revisa los factores que pudieran incidir en este incremento, pero si no existen, y no se encuentra evidencia de ello, Profeco lo evita”.

¿El consumidor está cambiando sus hábitos de gasto hacia la informalidad y/o comprar usado en línea?

“En una ecuación académica de pizarrón, no debería haber comercio informal en todo el mundo, es pernicioso para los países. Es un mal que conocemos, que identificamos pero que no hemos podido aniquilar. Sí entramos al comercio informal, pero es muy difícil porqué no existe una permanencia de los vendedores, un día están al otro ya no y esa es la cuestión más difícil”.

El procurador destacó que en 2017, Profeco realizó casi 28 mil visitas de verificación, de las cuales, más de tres mil establecimientos fueron sancionados, y lo cual incluyó mil 700 sellos de suspensión así como 326 negativas de verificación. Los estados con más suspenciones fueron la Ciudad de México con 375, le sigue Edomex con 246, Chihuahua con 107, Jalisco con 105 y Tlaxcala con 93.