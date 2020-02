Profeco inicia pleito con Jack Ma

El gigante chino de comercio electrónico, Alibaba, ignora las leyes de protección al consumidor de México, porque el grupo liderado por Jack Ma, ve el mercado nacional “muy pequeño”, dijo Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En la conferencia de prensa matutina, el funcionario aseguró que en internet hay muy buena competencia, pero es de carácter global.

“Nosotros sí vemos que hay distinta calidad en los proveedores del comercio electrónico: tenemos un Alibaba que ve a México como Dios a los conejos, o sea, no existimos, nos ve chiquitos y orejones, en otras palabras no nos pelan, ni a la Profeco ni a nadie, no toman en cuenta nuestras leyes, nuestros hábitos de consumo, bueno, ni siquiera los precios los tienen en pesos mexicanos”, comentó.

Sheffield Padilla añadió que hay otras empresas que cumplen la regulación de Profeco, como Amazon y Mercado Libre. “Hay otras empresas como Ebay, que hoy día no cumplen, pero que coordinado con nosotros están haciendo un esfuerzo por llegar a cumplir y a darnos nuestro lugar consumidores”, añadió.

El funcionario señaló que la dependencia prepara un distintivo para las empresas que cumplen con la regulación.

Para el segundo semestre de este año, Profeco pondrá a disposición de los consumidores el sello digital, que les permitirá distinguir a las aplicaciones que cumplen con la ley y se atienen a las reglas del mercado mexicano.

“Este sello digital incluso estará también en coordinación con instancias de la Fiscalía General de la República en cuanto a delitos cibernéticos”, refirió.