Próximo lunes se firmará decreto para suspender la condonación de impuestos

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la próxima semana firmará un decreto para cancelar las condonaciones de los grandes contribuyentes, para que las clases medias ya no sostengan la agenda pública.

“El lunes quedamos en que vamos a dar a conocer un decreto para suspender la condonación de impuestos a los llamados grandes contribuyentes porque se ha abusado de ese mecanismo”, anunció durante la conferencia mañanera.

Comentó que hasta con un memorándum, podría hacer efectiva esta acción porque es una facultad del Ejecutivo Federal y posteriormente, enviará una iniciativa al Congreso de la Unión para este propósito. Sin embargo, rechazó que con ello incumpla su compromiso de no realizar reformas fiscales en, por lo menos, los primeros tres años de gobierno, solamente se refiere a “fundar y motivar” los argumentos para mayor justicia en el pago de impuestos.

“No estoy incumpliendo el compromiso de no cambiar leyes fiscales, dije que no van a aumentar los impuestos, no van a haber impuestos nuevos, eso se cumple, es nada más terminar con privilegios, que se termine con estas prácticas y me ayuda mucho porque ya así, no van a estar pidiendo audiencia para tratar este tema”, explicó.

Sin embargo, esta semana el Servicio de Administración Tributaria perdonó el pago de impuestos a la empresa ICA y Controladora de Operaciones de Infraestructura por cinco mil 730 millones de pesos, como publicó ayer El Sol de México.

Siendo esta una de las empresas que ha manifestado su deseo de participar en dos de sus proyectos de infraestructura estrella: el Tren Maya y el Tren Transístmico, sin mencionar que fue una de las principales acciones del extinto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco