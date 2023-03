Pueblos mágicos sobreviven con el poco apoyo federa

El incremento en los niveles de pobreza y la inseguridad en los Pueblos Mágicos se debe principalmente a que la Federación les envía menos recursos, con lo cual se ven imposibilitados para incentivar el desarrollo de esas localidades y fomentar el turismo, coincidieron alcaldes y regidores de los estados de México, Veracruz y Puebla.

Un caso concreto es el de Tepotzotlán, en el Estado de México, el destino turístico más cercano a la Ciudad de México, que ahora no recibe presupuesto para invertir en esta localidad, aun cuando años atrás recibía hasta un millón de turistas cada año.

“No tenemos recursos para invertir en Tepotzotlán porque el gobierno federal lo suspendió desde 2019 y eliminó el programa de Pueblos Mágicos”, dijo María de los Ángeles Zuppa, alcaldesa del lugar, quien agregó que no existe el dinero para atender la pobreza de sus habitantes y que el gobierno estatal apoya a los municipios en este rubro con otros programas sociales, no obstante, no son suficientes.

Explicó que durante la pandemia, 90 por ciento de los proveedores de servicios turísticos tuvieron que cerrar, para reabrir el año pasado y en este momento se han restablecido gracias a un trabajo en conjunto entre los propios comerciantes.

En 2019, los 131 Pueblos Mágicos que existían en ese momento en México deja- ron de percibir apoyos etiquetados por el gobierno federal, ya que en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación de ese año desapareció la partida para las localidades.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los recursos que reciben los estados y municipio a través del ramo 28 de Participaciones crecieron 7.3 por ciento en 2022 con más de un billón de pesos. El Estado de México recibió 13.3 por ciento del total con 141 mil 501 millones de pesos.

Recientemente El Sol de México publicó que durante 2022 se reportaron 124 mil 360 delitos en los 132 Pueblos Mágicos que hay en el país, lo que significó un aumento de 26.7 por ciento respecto de 2017, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.

En tanto, entre 2015 y 2020, el número de habitantes en situación de pobreza en estas 132 localidades aumentó en 81 mil 380, según las últimas cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Se recomiendan solos

Ante la falta de dichos apoyos se fundó la Asociación Nacional de Pueblos Mágicos, la cual lleva a cabo actividades de promoción que permitan a los municipios mantener la denominación de Pueblo Mágico, con el objetivo de seguir atrayendo al turismo nacional e internacional.

Esto ocurre en el Pueblo Mágico de Coatepec, Veracruz, donde actualmente son los mismos restauranteros, hoteleros y prestadores de servicios los que se organizan para darle difusión al municipio, de acuerdo con el regidor quinto, Edson Tejada Corona. El alcalde José Luis Alonso Juárez de esta localidad expuso que las cifras de pobreza se detuvieron porque la gran mayoría de familias recibe remesas.

“Sería una mentira decir que Coscomatepec depende económicamente de ser Pueblo Mágico, del turismo, no somos fuertes en ese aspecto”, comentó.

Por otro lado, alcaldes de otros Pueblos Mágicos aseguran que la pobreza es tema del pasado, como el presidente municipal de Taxco de Alarcón en el estado de Guerrero, Mario Figueroa Mundo, quien dijo que la pobreza en Taxco ha disminuido, luego de que el gobierno federal apoya esta región con el programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). Mario Figueroa adelantó que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado les construirá un puente vehicular, con un presupuesto ya autorizado para su edificación en esta ciudad, y asciende a 50 millones de pesos.

A su vez, el alcalde de Huamantla, Tlaxcala, Juan Salvador Santos Cedillo, coincidió al admitir que tras asumir el cargo de presidente municipal en septiembre de 2021, el programa de Pueblos Mágicos ya había desaparecido, sin embargo, la Secretaría de Turismo (por segundo año consecutivo) destinó dos millones de pesos para embellecer a la ciudad.

En Cholula, el Pueblo Mágico más visitado del estado Puebla, el secretario de Bienestar del Ayuntamiento, Jesús Gregorio Paisano aceptó que sí hay pobreza extrema en el municipio, sin embargo, aseguró que es mínima. Dijo que también hay rezago en materia de seguridad social, de acceso a la salud, vivienda y servicios básicos, lo cuales son menores a los porcentajes de estos indicadores.