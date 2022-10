¿Me van a quitar el dinero de mi cuenta bancaria inactiva? Las 6 respuestas para entender la propuesta

¿Posees una cuenta en el banco con dinero que no utilizas? El 11 de octubre Cámara de Diputados se aprobó una reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, para que dichos recursos abandonados se destinen a seguridad pública.

La iniciativa tiene como objetivo que el dinero abandonado de cuentas bancarias sea destinado para equipar, principalmente, a los cuerpos de seguridad pública a nivel municipal, estatal y federal.

Si bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que esta reforma a la Ley de Instituciones de Crédito proviene de los Legisladores, el mandatario vio el visto bueno e hizo un llamado para que se revise la minuta y no la critiquen por confiscar bienes.

Para Juan Carlos Cruz Tapia, trader y analista financiero, la iniciativa puede ser un parte aguas a una nueva forma en la que abordamos las cuentas bancarias en nuestro país

Aun así, muchas han sido las críticas hacia la reforma, pues aseguran tienen el objetivo de recaudar más recursos, y estos ser empleados para reforzar las fuerzas de seguridad. Es por eso que vamos a analizar que busca esta nueva iniciativa y que tanto afectará al dinero de los mexicanos.

¿Qué es una cuenta bancaria inactiva y en qué casos se considera?

Para entender que este concepto, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) señala que una cuenta se considera inactiva cuando en el transcurso de tres años no ha tenido movimiento por depósitos o retiros.

Es importante señalar que el cobro de comisiones que haga el banco no se considera un movimiento financiero, por lo que eso no evitaría que una cuenta sea considerada como inactiva.

Al pasar los tres años, el monto depositado se va a la cuenta global, la cual, genera intereses mensuales, pero no te cobra comisiones.

El transcurren otros tres años más de que fueron depositados los recursos en la cuenta global y no han sido reclamados y no han tenido movimiento alguno, el monto será entregado a la Beneficencia Pública y eso significa que ya no los podrás recuperar

¿Quién se queda con el dinero de las cuentas inactivas?

La ley establece que esos montos recuperados van a la Beneficencia Pública, la cual la podemos describir como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, de acuerdo con la Condusef.

Esta tiene la facultad de administrar los recursos que recibe los recursos y administrarlos para atender necesidades urgentes de las clases más desprotegidas.

Sin embargo, la nueva iniciativa presentada por los diputados morenistas Ignacio Mier Velazco y Juanita Guerra Mena busca dotar de un presupuesto extra para 2023 a las fuerzas de seguridad.

¿A dónde va ese dinero?

Bajo la Ley de Instituciones de Crédito, los bancos tienen la obligación de enviar a la Beneficencia Pública los recursos ubicados en cuentas, tanto de cheques como de ahorro e inversiones, que no han reportado movimiento luego de 6 años.

Pero ahora con la iniciativa, la recaudación serían de 45 por ciento para la Federación, 30 por ciento a las entidades federativas y 25 por ciento para los municipios, exclusivamente para equipamiento, infraestructura policial, uniformes, botas, chalecos y todo lo que tiene que ver con equipamientos de las fuerzas armadas.

Para Cruz Tapia, los pilares sociales más relevantes para la población son el sector salud, educativo y de seguridad, por lo que el dinero de estas cuentas sea utilizado para estos temas, es de beneficio para los mexicanos.

"El trasfondo de esta iniciativa puede ser la contribución de recursos a los que no se les brinda un uso actualmente, hacia un uso que mejore uno de estos pilares, la intención es buena en términos generales, aunque creo que podría quedar corta si no se lleva de la mano de reglas de operación transparentes y que permitan una correcta optimización de los recursos", explica.

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), hasta agosto el saldo de las cuentas bancarias abandonadas llegó a 21 mil 334 millones de pesos.

Según el regulador, este dinero pertenece a cuentas que no han tenido movimientos durante los últimos tres años, como pueden ser un retiro o depósito de efectivo, entre otros.

¿Qué propone la reforma de las cuentas inactivas?

La minuta avalada por el Congreso, considera que si los montos en las cuentas son menores a 51 mil 958 pesos, se enviarán a la beneficencia pública y que, si los montos superan esa cantidad, serán destinados a financiar la seguridad pública.

Según estimaciones, hay entre 10 mil y 75 mil millones de pesos en cuentas de ahorro del sistema bancario mexicano.

Ignacio Mier explicó que el sistema financiero aloja recursos que, en algunos casos, tienen como origen la ilegalidad y provienen de los grupos criminales, mismos que son abandonados en la denominada cuenta global y que solo un porcentaje es destinado a la beneficencia pública.

“Se van a solicitar que en lugar de que estén en esa cuenta global, pasen a formar parte de acciones para financiar la seguridad y en caso remoto, de que algún usuario de la banca haya mantenido ahí sus ahorros de más de 10 millones de pesos, sí los pueda reclamar, está garantizado”, explicó.

De acuerdo con Juan Carlos Cruz Tapia, Lo que se propone hoy en día es cambiar la mecánica de uso de los recursos.

"El monto de recursos recae en 540 UMAs, y a partir de este monto, se irían a labores de seguridad pública. No daría esa mayor holgura para montos más grandes, donde los recursos se podían recuperar incluso en plazos más amplios previa identificación del cuentahabiente y los recursos. Por ello, de aprobarse esta medida, habrá que generar dinámicas que incentiven a la población hacer movimientos al menos una vez al año en sus cuentas bancarias, por pequeños que puedan llegar a ser.

¿Cómo evitar que una cuenta pase al estatus de cuenta bancaria inactiva?

La Condusef recomienda poner atención en cinco puntos para que tu cuenta sea considerada como inactiva:

Mantener actualizados los datos personales de tu cuenta como: Nombre completo, domicilio y designación de beneficiarios.

Revisar de manera periódica tu estado de cuenta.

Tener solo las cuentas necesarias para el cumplimiento de tus actividades.

Informar a tus beneficiarios sobre la existencia de dichas cuentas, a fin de que estos puedan reclamarlos.

Verificar que el nombre y parentesco de tus beneficiarios estén escritos correctamente en el contrato.

Para Cruz Tapia, esta iniciativa provocaría que se maneje las maneras en la que se maneja nuestro dinero en las cuentas bancarias.

"De aprobarse esta medida, habrá que generar dinámicas que incentiven a la población hacer movimientos al menos una vez al año en sus cuentas bancarias, por pequeños que puedan llegar a ser".

¿Cómo recupero el dinero de una cuenta inactiva?

En caso de que una persona quiera reclamar el saldo ubicado en la cuenta concentradora o cuenta global, deberá demostrar que es el titular de dicha cuenta con su contrato, así como presentando una identificación oficial en su banco.

Cabe mencionar que el banco tiene la obligación de avisar al domicilio registrado en la cuenta, con 90 días de anticipación a que se cumplan los tres años de inactividad, que tus recursos se irán a la cuenta global; sin embargo, durante este período el monto depositado sigue siendo tuyo.

Juan Carlos Cruz Tapia recomienda acudir al banco donde creemos que podría estar ubicada, identificarnos mediante un documento oficial y solicitar el rastreo de las cuentas ligadas a nuestra persona (usualmente mediante el RFC).

"Si hubiera alguna cuenta bajo el amparo del artículo 61 de la LIC, el mismo banco te indicará el proceso para poder obtener tus recursos de vuelta en caso de ser posible".