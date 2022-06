¿Qué hacer si el chofer de Uber o Didi no avanza? Te explicamos si debes cancelar o no el viaje

Uber y Didi se han convertido una novedosa alternativa para transportarte, sin embargo una queja recurrente contra los conductores de estas aplicaciones es que el auto se quedó parado en algún sitio y los clientes tuvieron que cancelar o esperar una larga espera para ser recogidos. A continuación te explicamos qué hacer en esos casos.

Esta situación no es una falla de la app, es una jugada un tanto desleal pero nada ilegal que los conductores tienen para evitar ciertos viajes que por alguna razón no les conviene tomar, por lo que buscan orillar al usuario a cancelarlo y que sea a ellos a quienes se les cobre la multa que la aplicación impone por la cancelación.

Por si te interesa: Código de seguridad en viajes de Uber: la nueva mejora que ya se usa en México

¿Por qué hacen esto los conductores?

Si Uber o Didi no prohíben este movimiento por parte de los conductores, es por ello que pueden hacerlo; no viola el reglamento y se debe a que principalmente la zona de inicio del viaje no está pavimentada o es considerada insegura.

La aplicación manda a los conductores una notificación ofreciéndoles los viajes con toda la información del lugar, dónde inicia y termina el viaje, así como el monto del mismo. No obstante, hay un límite para poder aceptar o no los viajes y cuando exceden este límite pueden ser sancionados o les afectaría a su historial, por lo que ya no puede rechazarlos.

Si bien está comprobado que este trabajo es una gran manera alterna de ingresos, las aplicaciones no cubren del todo las emergencias que en ocasiones se enfrentan los trabajadores, como lo son el daño de los vehículos por conducir en áreas no aptas o incluso los robos y asaltos que sufren muy a menudo.

¿Entonces yo debo cancelar esos viajes?

La tarifa de cancelación que aplican tanto Uber como Didi es de aproximadamente 20 pesos, cifra que se cobraría al cliente en el siguiente viaje o se cargaría a la tarjeta en el caso de que tengas una asociada a la aplicación.

Cuando notes que el auto que asignaron para tu viaje se queda detenido en cierto lugar sin avanzar o rodee más de lo indicado, lo recomendable es no cancelarlo, pues si bien es tu problema, no es tu culpa que el conductor no quiera o pueda realizar el viaje.

Ante estas situaciones, te dejamos tres tips para evitar que tengas que cancelar el viaje o no tengas que esperar más de la cuenta para tomar tu viaje:

Tener más de una aplicación de movilidad: Si el viaje no ha iniciado y es el chofer quien cancela el viaje, no se cobra la tarifa de cancelación. Por eso, si notas que el vehículo no se está moviendo o que se está alejando del destino, lo mejor es no cancelar el viaje y pedir otro vehículo en otra plataforma o un taxi de calle. Si después de un tiempo el chofer nota que no has cancelado el viaje, ellos lo cancelarán y no te cobrarán la tarifa de cancelación.

Utilizar una tarjeta especial para estas plataformas: Otra de las inconformidades de los usuarios es que estas plataformas hacen una retención de saldo al pedir el viaje y, cuando hay una cancelación, tardan entre 10 y 12 días hábiles en devolver el dinero. Te sugerimos que tengas una tarjeta limitada para estas aplicaciones o que contemples pagar en efectivo.

Reporta: Ante cualquier situación de acoso y/o abuso, tanto por parte de los clientes como de los choferes, es importante reportarlo a las plataformas para que tomen cartas en el asunto. También sugerimos compartirlo en tus redes personales y etiquetar a las plataformas para que no pasen por alto las quejas.





Nota publicada en El Heraldo de Juárez