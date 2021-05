¿Qué tan productiva es Deer Park, la refinería que compró México?

La refinería Deer Park tiene un desempeño y rendimiento del 87%. Es muy productiva. No la vendieron por mala. No sólo procesa crudo a México, sino a Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica y países de Sudamérica.

Así lo considera Eliel Flores, secretario general del Sindicato Nacional de las Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos y Subsidiarias Filiales (SNEPEM-SF).

En entrevista, precisa que “la compra por parte de Pemex del 50.5% de la refinería Deer Park, desde el punto de vista productivo, pudiera ser rentable a mediano y largo plazo, para refinar crudo nuestro y comercializarlo en los Estados Unidos”.

“A futuro, podríamos enviar mano de obra especializada para su mantenimiento preventivo y correctivo”.

Con 35 años de experiencia en el mundo petrolero, el líder de la disidencia sindical detalla que Deer Park tiene una capacidad de procesamiento de 340 mil barriles diarios de petróleo, de los que produce 110 mil barriles de gasolina, 90 mil de diésel y 25 mil de turbosina, entre otros productos.

Es muy productiva. No la vendieron por mala. “Le meten ruido de alguna manera al presidente Andrés Manuel López Obrador en forma indebida. Los que conocemos la estructura que conforma esa refinería sabemos perfectamente cuál es su condición y para qué fue creada. Procesa el crudo pesado Maya”.

Justamente, en 1993, el presidente Carlos Salinas de Gortari, adquirió ese 49.5% de la refinería Deer Park en Houston, con la finalidad de procesar el crudo pesado de México, refiere. Esta planta se caracteriza también por tener un buen desempeño y rendimiento arriba del 80%. Si precisamos es del 87%.

Comenta que, para su venta, Shell manifestó que su capacidad de procesamiento era de 340 mil barriles de crudo por día.

La refinería no solo procesa crudo mexicano, sino crudo de Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica y países de Sudamérica, dice a EL SOL DE MEXICO.

¿México podría mantener esos mercados?

–Podríamos mantener rangos de capacidad en un momento dado y serían rentables para Pemex y para el país.

Esta refinería le permitirá a Pemex producir arriba de 360 mil barriles diarios de gasolina, diesel y turbosina.

¿Ya no se tendrían que importar gasolinas?

–Ya no. Sería producto nuestro. Lo que pretende Pemex es alcanzar el doble del volumen de petrolíferos que se elaboraron hasta el año pasado, en 2020. Eso le permitiría, en un momento determinado, de acuerdo con las estadísticas que maneja, que sea exitosa la operación de esta compra-venta.

¿Cuál sería el objetivo de Pemex al comprar una refinería en un momento que se considera inadecuado, cuando las seis refinerías necesitan mantenimiento preventivo y correctivo?

–Precisamente rescatar lo que es nuestro, lo que es de los mexicanos. El objetivo es que se produzcan todos los petrolíferos que se requieren.

Estamos a favor de que se rehabiliten las seis refinerías. Eso nos traerá aparejado que el Sistema Nacional de Refinación en el país, su manejo, sea de manera más óptima y aumente la capacidad que tiene la empresa para refinar productos.

Rescate de la soberanía energética

¿Actualmente, cuánto producen las refinerías?

–Las seis refinerías producen alrededor del 51% de las necesidades del país. Con el surgimiento de la séptima refinería –Dos Bocas– y la adquisición de Deer Park, nos colocaría en una condición productiva muy significativa del país a la vuelta de uno o dos años.

¿Muchas opiniones señalan que es una refinería vieja, de 1929, que en vez de impulsar energías limpias, apuntala la industria petrolera?

–Habrá una sorpresa que el Presidente va a dar. No me toca a mí. La conozco, pero no me corresponde a mí dar ese tipo de información. Lo que sí le puedo decir es que el señor Presidente tiene la mejor respuesta en los días por venir. Una respuesta que va a cimbrar al mundo.

¿Por qué lo dice?

–Porque el rescate de la soberanía energética del país era inminente y se demostrará con hechos.

¿Y respecto a que podrían ir técnicos petroleros, mano de obra calificada para el mantenimiento preventivo y correctivo de Deer Park?

–Nuestro sindicato tiene muy buenos técnicos. Pero el sindicato del pasado remoto (STPRM), carece de experiencia y de personal capacitado, porque en el pasado reciente –hace 20 años– echaron fuera toda la mano de obra calificada para hacer las trapacerías que hicieron.

En este caso, nuestro sindicato, el SNEPEM-SF, tiene mano de obra calificada, técnica y especializada para dar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones petroleras.

Y en un momento determinado, también para la exploración, perforación y explotación de áreas productivas en campos.

El STPRM, no va a poder adquirir esos compromisos a nivel internacional, porque no tiene la experiencia, no tiene a la gente. Nosotros los tenemos.

Luego recordó que el presidente López Obrador convocó a los técnicos, a los profesionales y los trabajadores jubilados para que se sumaran a Pemex y con su experiencia rescatar la empresa productiva del Estado.

“Y aquí estamos. Los trabajadores jubilados, los técnicos y los profesionistas ante la mejor oportunidad de servir a la nación”.

¿Con qué número de personal calificado se cuenta?

-Del 100% que pudiera requerir la empresa. Nosotros fácil tenemos un 65% de mano de obra calificada, que incluso podemos certificar. Nuestra experiencia data de 30, 35 años en la empresa.









