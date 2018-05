Radio Centro no compra audiencias, responde a desplegado de radiodifusoras

El presidente del Consejo de Administración de Radio Centro, Francisco Aguirre, desmintió que esta empresa ofrezca dinero a sus oyentes a cambio de responder encuestas para manipular los resultados de medición de audiencias a favor de las emisoras de este grupo, como lo aseguraron otras radiodifusoras en un desplegado.

Dicho documento, firmado por ACIR, Imagen Radio, MVS Radio, NRM, Televisa Radio y Grupo Fórmula, revela que Grupo Radio Centro difundió en abril pasado, por medio de su emisora 91.3 FM, en vivo y en voz de su locutor Toño Esquinca, el ofrecimiento de dinero en efectivo por contestar favorablemente encuestas de audiencia de radio.

En conferencia de prensa durante los trabajos de la 59 Semana Nacional de la Industria de Radio y Televisión en la Expo Santa Fe, Francisco Aguirre aclaró que al locutor Antonio Esquinca se le ocurrió hacer una promoción, la cual fue iniciativa de él; sin embargo, inmediatamente dio instrucciones para que se retirara la promoción, dada la posibilidad que existe de distorsionar una encuesta de audiencia cuya metodología esté basada en diarios.

Durante el evento, Antonio Esquinca expuso que la promoción no fue una decisión corporativa de la empresa Radio Centro y recalcó que él tomó la decisión como director de la estación. “Siempre he regalado dinero en concursos, en diferentes promociones”.

Sobre el desplegado, Aguirre dijo: “no es totalmente correcto porque implica el que Radio Centro, como política corporativa, utilizó este tipo de herramienta promocional para aumentar sus audiencias, y no lo hizo en todas sus estaciones. Esto fue en una sola estación, por iniciativa de un ejecutivo que fue amonestado, así como sucede en el futbol ya le sacamos tarjeta amarilla y si fuera a reincidir le sacamos tarjeta roja”.

Durante la misma conferencia, el consejero del Consejo de Administración de Radio Centro, Juan Aguirre consideró como falso ese desplegado, aunque expuso que no fue correcta la comunicación al aire de Toño Esquinca en ese tema en particular y, por lo tanto, ya se le solicitó que no lo vuelva a hacer.

Convocó a los grupos firmantes del desplegado y a la sociedad civil especializada, para que en conjunto se hagan encuestas que midan todas las audiencias.

Francisco Aguirre subrayó que están dispuestos a aclarar cualquiera de las metodologías de las encuestadoras a través del Consejo Investigador de Medios.