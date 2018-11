Rechaza la ABM usura en las comisiones

Las comisiones que cobran los bancos no deben ser consideradas como usura, alegó Alberto Gómez Alcalá, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México (ABM), al concluir una reunión con la bancada de Morena en el Senado de la República.

Cuestionado sobre los dichos del senador de ese partido, Ricardo Monreal, quien acusó que las comisiones son exageradas y que rayan en la “usura”, el banquero rechazó tales señalamientos.

“Diferimos de ese término. Es un tema muy complicado que requiere tiempo que lamentablemente en una conferencia improvisada como la que tenemos no podemos explicar, pero ya tendrán tiempo cuando estemos en los foros”, aclaró el también director ejecutivo de Estudios Económicos de Citibanamex después de una reunión con la bancada de Morena, encabezada por Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado.

Foto: Mauricio Huizar

Gómez Alcalá aseguró que recibieron con beneplácito la invitación para participar en los foros que organizará el Senado para debatir el mejor camino sobre el futuro de las comisiones bancarias. Sin embargo, reconoció que no hay fechas para la realización de los foros.

Al abundar sobre la reunión en el Senado, solicitada por la ABM, expresó que fue propositiva y provechosa. Al encuentro acudió acompañado de Fernando Borja Mújica, presidente de la Comisión de Normatividad de Santander, Rodrigo Brand de Lara, presidente de la Comisión de Comunicación de Santander y Karla Siqueiros Rojos, directora de Enlace Legislativo de la ABM, así como del director de la Consultora De la Calle, Madrazo y Mancera, Julio Madrazo.

“Sí, por supuesto (que nos tranquiliza). Esta invitación al diálogo es muy bienvenida y vamos a estar presentes. Estamos satisfechos con la invitación que tenemos y en el transcurso de esos foros conoceremos una serie de propuestas que también tenemos y queremos hacer”, mencionó.

Foto: Mauricio Huizar

MONREAL PIDE CALMA A BANQUEROS

Ricardo Monreal, el senador de Morena que presentó la iniciativa para eliminar algunas comisiones bancarias, re refirió a la respuesta del representante de la ABM.

“Pues ahí están los números. Estamos escuchándolos, pero por fortuna él no es senador, aquí vamos a votar. Nosotros estamos en el justo medio, pero defendemos mucho a los ciudadanos”.

Además pidió calma y flexibilidad a los banqueros para alcanzar un acuerdo que beneficie a los mexicanos.

No se trata de una persecución contra el sector, sino de un reclamo social. “Los banqueros tienen que actuar con flexibilidad y sensibilidad. No quiero poner a nadie en el banquillo, porque no soy juez ni Ministerio Público, pero hay un reclamo ciudadano. Tienen que entender que ha cambiado el Poder Legislativo y que no se trata de nada contra ellos”.

Foto: Mauricio Huizar

El legislador morenista también consideró que "el Banco de México ha sido omiso en regular las comisiones y tantos cargos a los cuentahabientes. Ojalá y el Banco de México, después de esta experiencia, pudiera motu proprio revisar, porque ésa es su obligación constitucional y legal”.

El día de su presentación, la propuesta provocó que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se derrumbara 5.81 por ciento, la peor caída en los últimos años. El nerviosismo por el pedido del exgobernador de Zacatecas también le pegó a los acciones de bancos como Banorte, Inbursa, Gentera, Santander, Banregio, así como Banco del Bajío.

Un día después de la presentación, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República, salió a calmar el nerviosismo de los inversionistas y de los mercados, a quienes prometió no hacer ninguna modificación al marco legal del sector bancario, financiero, fiscal y económico de México en sus primeros primeros tres años de gobierno.