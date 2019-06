Reconoce IMSS caída de empleos; comparación es injusta: Robledo

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, reconoció una caída en la generación de empleos, pero justificó esa disminución debido a que la comparación es injusta, ya que no se puede equiparar el primer año de un gobierno con el último de la administración pasada.

“Si uno verifica respecto al mes anterior sí hay una caída. Esa es la comparación (con el mayo del año pasado) que nosotros creemos que no es viable porque no son periodos equiparables, en nuestra economía y nuestra situación política como la de muchos países los cambios de administración inciden”, dijo en conferencia de prensa.

🔴 Mensaje a medios del director general del #IMSS, @zoerobledo, referente a las cifras de empleo. https://t.co/zSC29Rnby4 — IMSS (@Tu_IMSS) 20 de junio de 2019

Ayer, el IMSS informó que en mayo se crearon tres mil 963 empleos, cuando en mayo de 2013 (el primer año de Enrique Peña Nieto) fueron seis mil 929 empleos formales los que se crearon. Ante estos números, Robledo justificó que esto no significa un desplome.

“Este número de tres mil empleos no significa necesariamente que se desplomó el empleo en 88 por ciento, a mí eso me preocupa por la cifra es alarmante cuando no necesariamente está comparando cosas que se pueden comparar”, añadió.

El director del IMSS defendió que en la cifra de empleos debe de sumarse a los 481 mil becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro, ya que ellos están en actividades productivas y tienen seguridad social.

Fuente: IMSS / Gráfico: Rodolfo Gómez

Hay que recordar que por ser becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro, estos becarios reciben un pago de tres mil 600 pesos mensuales y están asegurados por el IMSS gracias a que el gobierno federal paga una cuota de 69 pesos mensuales.

Sin embargo, estos becarios no cotizan para el retiro ni sus jefes aportan cuotas obrero-patronales ya que están por la modalidad de seguro facultativo.