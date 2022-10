Recursos del Infonavit son intocables, pertenecen a los trabajadores: Mario Macías

Mérida, Yuc.- Los recursos del Infonavit son intocables, pertenecen a los trabajadores. Hay inquietud por esos fondos que al terminar diciembre sumarán 500 mil millones de pesos, afirmó el Director Sectorial de los Trabajadores del Infonavit, Mario Macías Robles.

Al dar a conocer las conclusiones del Segundo Congreso Nacional de las Comisiones Consultivas Regionales Sector de los Trabajadores Infonavit, dijo también que al Instituto, le preocupa la cartera vencida y la urgente colocación de la vivienda abandonada, invadida o vandalizada que ya está adjudicada y que suman 615 mil en todo el país y de las cuales 172 mil ya se pueden escriturar.

“Es una asignatura pendiente de la mayor relevancia para el Sector de los Trabajadores. Sí no se comercializa se deteriora, es hacinamiento y centro de contaminación social. Para abatir este inventario que incluye 172 mil viviendas ya adjudicadas, es imperativo que se resuelva, afirmó.

Y en entrevista con El Sol de México, subrayó que no es solo la cuestión financiera sino que se reintegre esta vivienda a un entorno urbano.

Hay 615 mil viviendas deshabitadas y en proceso jurídico 172 mil más o menos que pudieran ya escriturarse jurídicamente hablando.

“Se trata de viviendas que están a punto de escriturarse para que el Infonavit pueda venderlas. Urge terminar la conclusión de la escritura, para luego pasar a la comercialización porque es la única forma de soportar los ingresos, pero ya las viviendas rehabilitadas, por supuesto”.

Son viviendas de precios económicos de alrededor unos 400 mil pesos que es la única forma que el trabajador puede acceder a las mismas.

En cuanto a la cartera vencida, comentó: “Es una preocupación del sector de los trabajadores del Instituto y junto la administración y los demás sectores atendemos el tema.

“Vamos a cerrar diciembre con alrededor de un 18% de cartera vencida que sí nos preocupa a los trabajadores y junto con la administración y los demás sectores atendemos el tema”.

“El sector de los trabajadores ha hecho propuestas en el Consejo de Administración. Hoy en las mesas de trabajo se abordó el tema. Y parte de las conclusiones será eso de que necesitamos eficientar la operación de la recuperación para bajar la cartera vencida”.

Y esto va ligado con el tema del mayor rendimiento de las cuentas de vivienda y ligado con el fortalecimiento de las finanzas de la institución. “Y en ese sentido es preocupante; pero tenemos una administración comprometida con la institución y los sectores platicamos sobre eso”.

De inmediato, hoy que se concluye el Congreso todos los acuerdos serán subidos de en su momento al gobierno colegiado correspondiente: la Asamblea General o el Consejo de Administración. ”El tema de la cartera vencida es parte importante de este Congreso”.

¿Tenemos idea de a cuánto asciende?

-Al 18% en números porcentuales, esto es varios millones de pesos. Pero es el 18% del valor hipotecario que tenemos.

Y en cuanto a la iniciativa aprobada en Cámara de Diputados de aprovechar las cuentas bancarias que tienen 6 años o más años sin movimiento, el Director Sectorial de los Trabajadores (DST), comentó:

“Eso no pasará en el Infonavit. Los obreros que ahora no cotizan no están sujetos a esa iniciativa. En el Infonavit no somos banco. Esa iniciativa no nos preocupa”, enfatizó.

CONCLUSIONES DEL CONGRESO

Y en las conclusiones de dos días de deliberaciones, se pide que el esquema de cobranza social propio del Infonavit, atienda el objetivo que señala la Ley Orgánica: preservar y fortalecer el ahorro de los derechohabientes en su subcuenta de vivienda y atender los balances necesarios que su naturaleza social exige.

Para cumplir este mandato es preciso que la administración institucional atienda con cabal eficiencia todas las fases del proceso de recuperación de la cartera, de manera que una buena gestión operativa estimule una sana cultura de pago entre las y los acreditados. Y contener así el crecimiento sostenido que observa el Índice de Cartera Vencida.

“Queremos una institución más cercana al trabajador, que reconstruya la confianza de los derechohabientes en su Infonavit. En 50 años de trabajos ha logrado superar las severas crisis por las que ha atravesado el país y se ha mantenido unido en el tripartismo”.