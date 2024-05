Red de Mujeres Sindicalistas pone en marcha el Consultorio Laboral

La Red de Mujeres Sindicalistas (RMS) puso en marcha el “Consultorio Laboral”, que brindará asesorías gratuitas en materia jurídica laboral a mujeres trabajadoras de las industrias electrónica, automotriz y aeroespacial.

También para quienes laboran en call centers y de sectores estratégicos del T-MEC de la Zona Metropolitana del Valle de México, esto es Ciudad de México y Estado de México, así como de Guadalajara y Ciudad Juárez.

“La Red de Mujeres Sindicalistas echó a andar el Consultorio Laboral que ofrece asesoría laboral gratuita a las mujeres trabajadoras de los sectores de las industrias electrónica, automotriz, aeroespacial y de call centers, así como de los sectores estratégicos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá”.

Sociedad Creación del 10 de mayo en México, un intento por contener el incipiente feminismo en el país

Y sobre todo en las regiones de Ciudad Juárez y Guadalajara, Estado de México y la zona metropolitana de la CDMX y la propia capital, dijo en entrevista Inés González, presidenta colegiada de la Red de Mujeres Sindicalistas.

Si bien se enfoca en estos sectores y a dichas regiones, muy posiblemente se reciban solicitudes de otros sectores y regiones del país. No lo descartamos, comentó a El Sol de México.

“Hicimos un acuerdo de cooperación con la Procuraduría de Defensa del Trabajo (Profedet) y con otras instituciones que nos van a apoyar. No sabemos cómo nos va a ir en las solicitudes de asesoría con este Consultorio Laboral. Bien vamos a tener una amplia demanda o igual no. Pero en previsión de que haya una buena demanda de las compañeras, vamos a auxiliarnos con esas instituciones. En eso estamos”, confío en la entrevista.

“Ahora, sabemos muy bien que en el país no existe la cultura de la denuncia de parte de las mujeres trabajadoras. No existe. Podemos encontrar que la denuncia aquí ocurre en temas derechos laborales, como respetar la jornada, el pago de horas extras, que no dan reparto de utilidades o despidos injustificados”, indicó.

No hay cultura para denunciar discriminación

“Pero no tenemos esa cultura de denunciar la discriminación que sufren las mujeres por razones de género y también la violencia en el trabajo que puede incluir el hostigamiento sexual, el acoso sexual”, detalló.

No hay esa cultura pero no quiere decir que no exista el problema; pero tampoco, las compañeras trabajadoras tienen la confianza de denunciar este tipo de problemas porque a veces no se tienen las garantías y comprensión del problema.

“Cuando una compañera denuncia acciones indebidas del sindicato, o de la empresa o quizás en otras instancias como pueden ser con los jueces de lo laboral, el tema de la discriminación y la violencia son un problema que no se concebía”, reiteró.

Política Hacienda actualiza subsidio en beneficio de trabajadores que ganen hasta 9 mil pesos

En la Reforma Laboral de 2019 se descartó la conciliación en los problemas de discriminación y violencia. Entonces, no vas a la conciliación porque sí no revictimizas a las personas, dijo.

“Creemos que es muy importante promover esa confianza para que las compañeras denuncien. De tal manera que se pueda apoyar en este problema que enfrentan pero que no sabemos en qué porcentaje existe”, reconoció.

Grosso modo vamos a dar la asesoría y en caso de que ellas consideren importante hacer la denuncia ante el juez de lo laboral cuando se trate de casos de violencia. Eso vamos a hacer.

“Nosotras no vamos a promover la denuncia. Vamos apoyar en un primer momento la asesoría y sí ellas dicen si quiero denunciar, ¡adelante! La acompañamos en ese proceso”.

Abogadas mujeres las auxiliarán

¿Lo interesante es que son mujeres las abogadas?

-Son tres destacadas abogadas feministas que conocen el Derecho Laboral y muy sensibilizadas con los problemas que enfrentan las mujeres en el trabajo. Saben que tienen que aplicar todos los instrumentos en materia legal para que la justicia se imparta con perspectiva de género.

¿En estos sectores ya laboran más mujeres?

-Lo hacemos porque son sectores en donde a veces no tienen acceso a una justicia con perspectiva de género. No propiamente porque sean sectores donde solo laboren hombres.

Claro que en las industrias electrónica y automotriz y la aeroespacial la presencia de mujeres es relevante. En ese tipo de maquila el trabajo tan perfecto y sensible de las mujeres es relevante por su mano de obra más delicada.

Pero sin duda, se presentan problemas por discriminación y sin perspectiva de género.

¿Es un desafío?

-Sí, es un desafío que las mujeres se sientan en confianza y se acerquen al Consultorio Laboral para platicar con las abogadas y en el momento adecuado, ellas tomen las decisiones. Nunca vamos a obligarlas, sí ellas no quieren. Sino que se sientan acompañadas si van a denunciar. Nosotras las vamos a acompañar.

¿Y en el caso de la Procuradora Federal del Trabajo, ella también tiene interés en apoyarlas?

-Con ella hablamos y conversamos para poder acordar esa cooperación entre la Profedet y la Red de Mujeres Sindicalistas. Es una persona muy sensible, muy preparada en su tema y también, me parece que tiene compromiso bastante claro a favor de las mujeres trabajadoras.