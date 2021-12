En Tabasco, exigen suspender construcción de Refinería de Dos Bocas

El pasado 7 de septiembre el activista Emilio Vázquez presentó un juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, cuyo objetivo es suspender la construcción de la Refinería de Dos Bocas, los motivos que le llevaron emprender tal acción, es porque la obra presenta muchas inconsistencias que están afectando al medio ambiente y a las personas.

Para saber más sobre lo que afirma el activista, El Heraldo de Tabasco lo entrevistó, y estas fueron sus respuestas, las cuales, invitan a reflexionar sobre la situación, más allá de cualquier postura o ideología:

“Lo que llevó a decidir dar un paso legal en contra de la construcción de la Refinería de Dos Bocas, es el acumulado de muchas inconsistencias; desde antes que este gobierno asumiera el poder comenzaron a limpiar un terreno, donde no se debía construir no solo una refinería sino ninguna clase de estructura porque esa área está protegida por Pemex, porque así lo marca la ley”.

Aparte de afirmar que la obra emblema de la 4T está siendo construida en una zona donde no se debe, agregó que todo se hizo sin permiso de la ASEA: “en 2006 y 2007 se hicieron estudios para ver si era viable hacer una refinería en ese lugar, y todos los estudios arrojaron que no. No era pertinente por el impacto ambiental en el área, entonces, se le encargó a Pemex que no hiciera fraccionamientos y mucho menos una refinería, y cuando comenzó este gobierno… bueno meses antes, empezamos a ver que limpiaron sin permiso de la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente)”.

Los trabajos están afectando a 100 kilómetros a la redonda, dentro de esta área está la ciudad de Paraíso: “más allá que el terreno no sirve para una refinería, más allá del ecosistema, la fauna, los manglares, el impacto ambiental a 100 kilómetros a la redonda en una ciudad pequeñita como Paraíso”.

Extiende su comentario; califica la situación como un capricho, el cual le está costando mucho dinero al país: “atrás de la refinería está la colonia Petrolera, los habitantes están siendo afectados, yo he platicado con varios vecinos; obviamente nadie se va atrever a decir algo, entonces aparte del impacto ambiental, aparte de que las leyes no les importaron, simplemente no se podía construir ahí, es un capricho; capricho que está plagado de corrupción, de opacidad, cero transparencia; no es posible que en una obra se esté yendo todo el dinero del país, porque eso es la realidad, por eso vemos que no hay medicamentos para niños con cáncer y por eso vemos que las carreteras están peor cada vez, en fin todo se está yendo hacia allá; no es posible que un ciudadano común no pueda acceder sobre el proyecto, entonces, por eso me di a la tarea con un grupo de abogados y el 7 de septiembre metimos el juicio de amparo aquí en Villahermosa, el juez octavo de distrito lo aceptó porque estaba bien hecho”.

Emilio indica a los micrófonos de esta casa editorial que a partir de meter es recurso legal, a él y los expertos en leyes que le acompañan, el juez les ha pedido más información, lo cual han cumplido: “de ahí para hoy el juez ha solicitado mucha información a la ASEA y también a nosotros, y nosotros hemos cumplido en cada audiencia llevando información. Calculábamos que, si el Poder Judicial estaba siendo presionado por el gobierno federal, que es obvio de la política de nuestro paisano, el juez tenía que dictar sentencia, entonces hizo multar a la Agencia, a los órganos que no estaban respondiendo lo que nosotros estábamos demostrando con evidencia.

“Ellos argumentaban que no podían venir a Tabasco porque no tenían recursos, que lo hicieran vía zoom, el juez los negó todo eso y han sido varias multas. Quizá por esto, el Presidente hizo el decretazo para que todas las obras fueran de seguridad nacional, y sin transparencia y sin rendir cuentas a nadie, y a nadie me refiero a los ciudadanos, los órganos autónomos, a los tabasqueños, sin permiso, porque así lo dice el decretazo, y puedan seguir construyendo, porque desde su visión, desde su perspectiva son obras de seguridad nacional”.

A su comentario agregó: “pero la Suprema Corte le dio el revés, yo metí esto el 7 de septiembre, él hizo su decretazo hace un mes, jurídicamente no aplicaría, pero estoy consciente que se pueden amparar. En enero el juez tiene que presentar una tendencia, yo no sé si a la Agencia le valga gorro, no contesta nunca.

“Mi mayor argumento es decir cómo construyes una refinería cuando el mundo va hacia otro lado, cuando hay formas más inteligentes, más rentables para usar el petróleo que tenemos y para ir con las energías renovables.

Tabasco, vulnerable ante la crisis climática

Durante la entrevista mencionó que la entidad tiene potencial para aprovechar las energías solar y eólica, sin embargo es vulnerable ante la crisis climática: “Tabasco tiene un enorme potencial de energía solar, energía eólica en la costa de Cárdenas por ejemplo, pero ante todo tenemos un gran problema, Tabasco es un estado vulnerable ante la crisis climática que ya estamos enfrentando, es un gran reto que nadie quiere hablar ni el partido en el poder, ni la oposición, ni los que gobernaron, ni los que gobiernan. Qué va pasar cuando en 15 o 20 años se dé el desplazamiento poblacional de Paraíso, Centla, Cárdenas, Centro qué vamos hacer con ellos, con esas familias. Si no la suspenden (la refinería), que no la suspendan, pero que sea un llamado de atención para ver qué vamos hacer con nosotros mismo, el estado está condenado si no superamos la grilla”.

“Hemos sufrido un retroceso con la 4T”

El cuestionamiento es fuerte y directo contra las autoridades: “hemos retrocedido con este gobierno, es una reflexión de mis paisanos, no del voto, no del partido, si no qué vamos hacer con Tabasco, con ese dinero que se está tirando ahí. La misma Rocío Nahle dijo que lo que se va a inaugurar en julio de 2022, no es la refinería funcionando, es un edificio administrativo. La refinería ha dado empleos chiquitos, algunos ni siquiera los pagan.

“¿Sabemos de dónde sacará ese petróleo que se va a procesar? Lo único que va pasar es un gran proyecto, un bum, una esfera que luego se desinfla y en peor situación porque tenemos el cambio climático”.

Proyecto ilógico

“El impacto inmediato fue la deforestación, no tiene una lógica construir una refinería en un lugar que va desaparecer en 20 años. De lo que me platican los vecinos de la colonia Petrolera es que sus casas están sucias, maltratadas; tienen temor de su salud, todos concluyen que no se debió haber hecho”, concluyó el activista.