Refinería Dos Bocas se construirá en tiempo y forma, reitera AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que Petróleos Mexicanos tiene la capacidad de construir en tiempo y forma una nueva refinería, después de que en 40 años no se edificó otra y fueron las empresas extranjeras, quienes realizaron las reconfiguraciones.

Después de la devaluación del peso por el anuncio de la licitación desierta, López Obrador rechazó una futura baja en la calificación crediticia de México y dijo que aceptaba el reto como lo hizo con la construcción de los segundos pisos de Periférico.

“Mire, se oponen porque no les gusta que cambie la política económica como está sucediendo, pero vamos a hacer la refinería en tiempo, en forma y de acuerdo al presupuesto. Antecedentes. Me tocó hacer los segundos pisos y decían que no se iban a ser en tiempo, que no iba a alcanzar el presupuesto”, garantizó durante la conferencia mañanera.

Asimismo, declinó de construir una segunda refinería en Atasta, Campeche, como había considerado en noviembre del año pasado, cuando dijo que podría someter a consultar si se construía en esa región, como parte de su plan de rescate para la producción petrolera.

“No nos daría tiempo, ni tendríamos recursos, además, con las seis refinerías rehabilitadas y la nueva estaríamos produciendo alrededor de 800 mil barriles diarios de gasolinas, que es lo que se consume en el país. Ese es el plan que tenemos”, afirmó.

Por otro lado, insistió en que ya frenaron la caída petrolera y arrancó un leve repunte en los primeros cuatro meses, pues explicó que las refinerías pasaron de una producción del 30 al 35 %, y dentro de dos años ya operarán al 90 % como en Estados Unidos, por lo que producirán hasta 800 mil barriles diarios.

“Es lo mismo ahora, además es un desafío, que nos esperen, ellos tuvieron la oportunidad, en 36 años qué hicieron, arruinaron al país. Ahí están los datos, creció la pobreza, creció la corrupción, creció la violencia, que nos den oportunidad de demostrar que hay otra forma de gobernar y que vamos a salir adelante”, reclamó.

Insistió en que se abandonó el negocio de la refinación en México, porque tenían el de la compra al extranjero, el cual se posicionó como la mejor entrada de dinero para los gobiernos corruptos que lo antecedieron.

Citando a Rockefeller, reclamó que les resultó mejor trato endeudar al país que impulsar la industria nacional en ese sector, porque se quedaban con las ganancias de lo que malbarataban.

“Decía Rockefeller: El negocio más rentable, el mejor negocio del mundo es el petróleo y el segundo mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado’; o sea que el petróleo siempre es negocio, pero como saquearon tanto a Pemex, pues lo endeudaron, endeudaron a esta empresa y por eso esta situación”, concluyó.