Reforma de outsourcing, absurda y contradictoria: especialista en derecho laboral

La Guía para las personas físicas o morales que ejecuten servicios u obras especializadas y los Acuerdos que emitió previo al aprobarse en materia de subcontratación la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), son contradictorios. “Son absurdos y muy graves. Nos parece aberrante. No son ni siquiera el fondo de la reforma, la contradicen”.

Repiten “…que tendrá una empresa que registrarse, cuando precisamente ponga a disposición trabajadores propios o proporcione trabajadores a la contratante…”, lo cual en el fondo es una gran contradicción porque entonces, no se respetaría la prohibición absurda que marcó la nueva ley sobre subcontratación”, afirmó el doctor Ricardo Martínez Rojas.

El especialista en Derecho Laboral, precisa en entrevista: “Se quiere cumplir, pero una ley absurda no se puede cumplir. No se trata de vulnerar el marco legal, no. Lo que tratamos nosotros y miles de firmas muy serias es buscar la forma de cumplir y ayudar a los clientes a que la entiendan y cumplan”, puntualizó.

Sobre las contradicciones, explica: Se dice “… que una persona vaya temporalmente o por tiempo indeterminado al establecimiento de la contratante…”, ya con ese simple hecho estás obligado al REPSE. “La verdad es que resulta una situación totalmente grave y contradictoria”, dice a El Sol de México.

Explica: Por ejemplo, mandas pedir a un plomero que vaya a tus instalaciones, que te arregle por un día tuberías o ciertas cosas. “Imagínate la locura de estar pidiendo a todas esas personas el REPSE y hacer un contrato”.

Además, por otra parte, está el costo para las empresas de verificar.

“Parece que estos nuevos criterios que sacó la STPS además de que contradicen a la reforma, pues la hacen de imposible cumplimiento, porque nada más por el hecho de que una persona vaya a tus instalaciones, de ninguna manera quiere decir que están a tu disposición”.

Martínez Rojas, socio fundador del Despacho De la Vega& Martínez Rojas, enfatiza: “Nos parece gravísimo el criterio de la STPS porque propiamente, todos vamos a acabar registrados o registrándonos en el REPSE”.

Por ejemplo: un abogado, a veces tiene que ir a la oficina de su cliente. Si todas las firmas de auditores mandan a los contadores, bajo su misma dependencia, nadie les va a dar instrucciones. Van a revisar papeles, la declaración o los estados financieros.

En ocasiones, los contadores o el auditor lo mandan a ver parte de la auditoría a la empresa. Y así, son miles de casos. “Es por eso que sí nos parece que el criterio que emitió la STPS es absurdo en el sentido de pretender que cualquier persona que vaya en forma temporal o definitiva a las instalaciones de una u otra empresa, ya tiene que registrarse en el REPSE. Eso me parece muy grave”.

Todas las firmas de auditores mandan a sus contadores bajo su misma dependencia, nadie les da instrucciones. Van a revisar papeles para poder llevar a cabo la Declaración, para llevar a cabo los estados financieros.

Eso no implica que los pongas a disposición del contratante. Siguen estando a disposición totalmente del contratista. Eso nos parece aberrante, no es ni siquiera el fondo de la reforma, la contradice.

LOS DAÑOS: NO PODRÁS DEDUCIR IMPUESTOS

En cuanto a los daños a las empresas, comenta que lo peor que te dice la reforma es que sí no estás registrado en el REPSE no puedes deducir los impuestos: el ISR que pagaste por ese servicio o no puedes acreditar el IVA, lo cual, la verdad nos parece exagerado y absurdo.

“Es un criterio demasiado lacio, demasiado en contra del empresario porque poner esas indicaciones de que el contratante pueda dar órdenes, instrucciones de que se lleven a cabo trabajos o servicios que él, ordene o dirija. Esa es la verdadera subcontratación. No una persona que vaya a una empresa por cualquier cosa”.

Sostiene que se debe hacer un análisis más profundo de esos Criterios. “No quiere decir que no queramos cumplir. Se quiere cumplir, pero una ley absurda no se puede cumplir”.

“Lo que tratamos nosotros y miles de firmas muy serias, es que es una nueva reforma y buscamos la forma de cumplir y ayudamos a los clientes a que la entiendan y la cumplan; pero si aparecen Criterios imposibles de cumplir, quién va a poder cumplir con esta reforma”, precisó.

Los Criterios tienen que ser sujetos a cumplimiento; que verdaderamente haya la posibilidad de cumplir. “Me parece hasta un ataque fuera de lugar que digan que las firmas de abogados no queremos cumplir. Queremos cumplir y apoyamos y aconsejamos a los clientes para que cumplan”.

Sobre la información de la STPS de que se inscribieron 60 mil empresas en el REPSE y que están en curso de registro 20 mil, consideró el doctor Martínez Rojas que se avanza. “Nosotros consideramos que son como 100 mil las empresas”.

Pero así como señala las contradicciones, también resaltó “que en los últimos días para el registro, hubo el ánimo de STPS de tratar de ayudar a que se cumpliera con el registro. Sí hubo un ánimo muy fuerte de la Secretaría de que se otorgaran los registros”.

“Se hizo muy bien. Hicieron a un lado la parte del Infonavit que estaba mal la plataforma y la verdad es que ahí bien la Secretaría, que se abocó bien los últimos días a dar muchos registros. Y a eso hay que ponerle una palomita. Sí hubo un gran ánimo de ayudar para que las empresas salieran adelante”.