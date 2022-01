Reforma eléctrica de EPN es insostenible: Bartlett Díaz

La reforma eléctrica del 2013, implementada en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, es indefendible e insostenible, debido a los contratos de generación eléctrica, debido a los contratos de generación eléctrica que se dieron a empresas privadas, afirmó Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Lo que yo aquí presento es la verdad, y la verdad es que la reforma de Peña Nieto es indefendible, pero además de eso es insostenible, porque los intereses privados, como ha sido siempre en la historia de México, y me refiero a intereses privados extranjeros, para que no haya menciones a nadie en particular, lo que han hecho es llevar la electricidad donde les conviene”, señaló el directivo.

Durante su participación en el segundo foro del parlamento abierto sobre la reforma eléctrica, Bartlett Díaz manifestó que alrededor de 70 mil productores privados únicamente han visto por sus intereses mediante contratos de autoabasto, una figura que permite a las compañías generar su propia electricidad y posteriormente consumirla.

“No establecen un sistema de planeación para el crecimiento del país o para impulsar regiones enteras, establecen mecanismos de ganancia en donde es conveniente, y eso es lo que están haciendo ahorita”, recalcó.

El director general de la CFE reconoció que desde el 2017 aumentó la generación de energía por parte de empresas privadas. En aquel año, explicó, la empresa productiva del estado tuvo una participación del 54 por ciento, pero para 2019 este porcentaje disminuyó hasta el 45 por ciento.

“Hablamos de que la reforma de Peña Nieto fue un despojo; los privados extranjeros afirman que invirtieron 44 mil millones de dólares y a la fecha han recuperado 22 mil millones. Esta es la reforma que han descrito como una reforma de competencia, que no lo es, no hay ninguna competencia, hay un arreglo entre empresas privadas y extranjeras para apoderarse del mercado eléctrico mexicano”, resaltó Manuel Bartlett Díaz.