Reformas fueron un retroceso para la inversión: Larry Rubin

El presidente de la American Society en México (AMSOC), Larry Rubin, dijo que las reformas constitucionales aprobadas en las últimas semanas son un retroceso para la inversión y complicarán la revisión del T-MEC.

"La realidad es que estas reformas no fueron positivas para la inversión, son un retroceso. La inversión seguirá fluyendo, pero no al ritmo de lo que podría fluir si no existieran estás reformas", dijo el directivo.

Añadió que los inversionistas en Estados Unidos están a la expectativa de quién se quedará en la Casa Blanca, porque muchas de sus determinaciones dependerán de las políticas públicas.

En conferencia de prensa, el representante de la comunidad estadounidense en el país dijo que los cambios constitucionales en materia del Poder Judicial y energética, entre otros, también complicarán la revisión del T-MEC, que se dará a partir del próximo año.

Aseveró que las reformas han generado mucho ruido y que, dependiendo de quien gane la elección presidencial en el vecino país del norte, se determinará si habrá una revisión o una renegociación del acuerdo trilateral.

Rubin dijo que las reformas legislativas que se están gestando en México afectarían la renegociación del T-MEC independientemente de quien resulte como proximo presidente de EU. Foto: Roberto Hernández/El Sol de México

"Sin duda los cambios en esta reformas, como la energética, tienen impacto en la revisión o renegociacion del T-MEC, porque la reglas han cambiado drásticamente en México", consideró.

Rubin dijo que el electorado estadounidense tiene tres temas en mente ante la elección del 5 de noviembre: la economía de los hogares, la lucha contra el fentanilo y la migración indocumentada, en los cuales aseguró que México juega un papel relevante.