Regresa la 85 Convención Bancaria en forma presencial a Acapulco

Banorte esperará hasta ver los datos de Banamex

Banorte no se precipita. Su director, Marcos Ramírez Miguel, no duda en señalar que sobre el tema Banamex la respuesta es la misma que hace unos meses: “Apenas estamos viendo si le vamos a entrar o no. Todavía no abren el cuarto de datos y hasta que vayamos, entremos, veamos, analicemos, vamos a poder decir si seguimos en el proceso, si entramos o no”.

—¿Por qué no han avanzado? ¿Mucha carga de trabajo?—, se le insiste.

—No depende de mí, depende de que se libere la información en Citi, que no se ha liberado. Nos tenemos que adaptar a su proceso y con base en ello vamos a ir discerniendo para saber si le entramos o no.

