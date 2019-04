Reino Unido y México alistan pacto comercial

La embajadora británica en México, Corin Robertson, confirmó que una representación de su país ya está en conversaciones con la Secretaría de Economía (SE) para delinear un nuevo tratado comercial con México para mantener el intercambio una vez que concluya la salida de Reino Unido de la Unión Europea, proceso conocido como Brexit.

La diplomática comentó a El Sol de México que mientras no se concrete el Brexit no se puede llevar a cabo una negociación formal y el comercio entre ambos países seguirá rigiéndose por el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), no obstante el camino hacia un acuerdo bilateral ya comenzó.

“Mientras tanto, estamos hablando con el nuevo gobierno de forma muy cercana sobre una conversión del TLCUEM en un acuerdo bilateral”, indicó.

Recordó que la Unión Europea extendió la prórroga para que Reino Unido se separe de la comunidad hasta el 31 de octubre. Esta salida puede ocurrir antes, y una vez que se concrete vendrá un periodo de implementación que será cuando se busque convertir el TLCUEM en un acuerdo bilateral con México.

Según Robertson, el beneficio para el Reino Unido de construir un nuevo tratado comercial con México es que sea más “ambicioso” que el que se tiene actualmente siendo parte de la Unión Europea.

“Cuando se es miembro de una comunidad se tienen que hacer ciertos compromisos, pero como país único se puede hacer una negociación más ambiciosa en todos los sectores”, apuntó.

En ese sentido, señaló que si bien el TLCUEM será la base para un tratado bilateral, se buscará que haya un mayor beneficio para ambos países.

De acuerdo con la SE, el comercio entre México y Reino Unido tuvo un valor anual de dos mil 274.7 millones de dólares, siendo los sectores automotriz, aeroespacial, energético y de entretenimiento los que más se comercializan entre ambas naciones.

Foto: Mauricio Huizar

La embajadora recordó que México y Reino Unido viven momentos históricos, el primero con un cambio de gobierno y el segundo con su próxima salida de la Unión Europea.

En ese contexto, la nación europea busca en México un socio estratégico. De ahí que el gobierno británico invertirá en el país cinco mil millones de pesos durante el próximo lustro en fondos de cooperación con fines sociales.

Robertson indicó que dicha inversión se enfocará en sectores como educación, salud, ciudades del futuro, cambio climático, energía, servicios financieros, combate a la corrupción, entre otros rubros.

“Con esto tendremos la oportunidad de forjar nuevos y más ambiciosos vínculos y relaciones con países importantes como lo es México”, puntualizó.

RELACIÓN TERSA

Durante una celebración por el cumpleaños de la reina Isabel II, realizada en la residencia británica en México, la embajadora Robertson declaró que no hay preocupación por la relación entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y Jeremy Corbyn, dirigente del Partido Laborista británico y opositor a la primera ministra Theresa May.

“Sabemos que son amigos, pero no nos preocupa, también tenemos las relaciones fuertes entre los países y eso no afecta la relación bilateral entre el gobierno británico y el mexicano”.

Indicó que tienen la intención de invitar al Presidente a una visita oficial al Reino Unido, aunque sabe que “varios países” tienen la misma intención.

“Eso sería buenísimo. Sé que no tiene mucho tiempo para viajar al extranjero, pero estaríamos muy contentos en de recibir a Andrés Manuel López Obrador en Londres”, concluyó la diplomática.