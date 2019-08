Reitera AMLO que será respetuoso con proyecciones de Banxico

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que será respetuoso de las proyecciones del Banco de México, quien bajo la perspectiva del crecimiento del Producto Interno Bruto a un rango del 0.2 al 0.7% para el 2020.

Además, de que no le importan los índices de crecimiento económico porque no reflejan el desarrollo y la distribución de la riqueza.

“Somos respetuosos de lo que hace el Banco de México, nosotros estamos bien y de buenas. No les gusta a los tecnócratas que yo me expresé de esta manera. Lo que más me importa es que la gente tenga para satisfacer sus necesidades básicas”, expresó.

Argumentó que el crecimiento económico sólo mide la acumulación del capital en dos o tres empresas, mientras que a él le interesa que la gente tenga dinero para comprar la canasta básica y fortalecer la microeconomía.

Explicó que tienen visiones opuestas con los gobiernos anteriores, pero ya no quiere nada con el neoliberalismo “porque eso modelo resultó un profundo fracaso”.

López Obrador señaló que es fundamental el desarrollo en los sectores populares, porque son el motor del crecimiento del Producto Interno Bruto.

Según dijo las remesas de los connacionales en Estados Unidos este año subieron a 35 mil millones de dólares, mientras que el sector privado prometió invertir 30 mil millones de dólares.0