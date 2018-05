Retrasos de transferencias son solo en algunas instituciones: Asociación de Bancos

La Asociación de Bancos de México (ABM) señaló que si bien hay retrasos en las transferencias a través del SPEI, en particular en algunas instituciones, las operaciones no se han interrumpido, y garantizó que los recursos de los clientes de la banca no han estado en riesgo.



En un comunicado, señaló que las operaciones no se han interrumpido, y se siguen ejecutando ya sea en el sistema SPEI o bien en el sistema alterno COA.

Los bancos han atendido puntualmente las instrucciones de Banco de México de operar en sistemas alternos cuando ha sido necesario; los mecanismos de contingencia que se han puesto en marcha han permitido mantener la seguridad de las operaciones, en beneficio de los clientes.

Sobre las causas de los retrasos, refirió que se están revisando, pero por ahora no es posible determinar ni su origen ni los alcances.

La ABM citó que cifras del Banco de México indican que en 2017 se realizaron más de 480 millones de operaciones vía SPEI, por un monto de 270.4 billones de pesos.