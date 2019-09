Retroceden 5.7% precios del petróleo en el mundo

Los precios internacionales del petróleo bajaron más de cinco por ciento después de que el Ministerio de Energía árabe aseguró que Saudí Aramco, la petrolera estatal de ese país, ya recuperó 70 por ciento de su capacidad después de los bombardeos del sábado pasado.

El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), el crudo de referencia en Estados Unidos, cayó 5.7 por ciento y cerró en 59.34 dólares el barril.

El Brent, que se usa como referente en Europa, bajó 5.7 por ciento, hasta 59.34 dólares.

El sábado, un grupo rebelde de hutíes de Yémen bombardeó con drones a las refinerías Abqaiq y Khurais de la petrolera más rentable del mundo, lo que provocó que la producción de Arabia Saudita cayera en 5.7 millones de barriles, la mitad de lo que extrae cada día.

Para este martes, el ministro de Energía de Arabia Saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman, aseguró que los suministros de petróleo del reino regresaron a niveles anteriores al ataque.

En una rueda de prensa en Yeda, el funcionario afirmó que en los pasados dos días recupera- ron más de la mitad de la producción.

El ministro afirmó que Aramco logró "controlar los daños" y compensar la disminución de la producción, a través de un alza

en la producción en otras instalaciones. Añadió que trabajan para alcanzar una producción de 11 millones de barriles a fin de mes y cerrar noviembre con 12 millones de toneles.

Saudi Aramco informó al menos a seis refinerías en Asia que suministrará los volúmenes comprometidos de crudo en octubre, aunque al menos un cliente fue informado de un cambio parcial en el grado del combustible.

Arabia Saudita aseguró que es capaz de satisfacer la demanda de los clientes con sus abundantes inventarios. Pero esta es la primera señal de que su suministro a los principales consumidores de Asia —que demandan más de 70 por ciento del total de las exportaciones saudíes de crudo— permanecerán estables.

Tres refinerías estatales en India Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp Ltd y Mangalore Refinery y Petrochemicals Ltd recibirán los volúmenes de crudo comprometidos de Arabia Saudita en oc- tubre, dijeron tres fuentes de la industria.

Pero Aramco informó a la principal refinería de la India, IOC, que podría entregar algunos volúmenes de petróleo árabe pesado en lugar de mezcla de crudo árabe, dijo una de las fuentes que declinó ser identificada porque no estaba autorizada a hablar con los medios.

Dos refinerías, en China y Taiwán, también dijeron que Aramco les informó que no hay ningún cambio en el esquema previsto para septiembre y octubre.

En la conferencia de prensa, el presidente de Aramco, Yasir al Rumayyan, aseguró que el ataque no afectará la salida a bolsa de la compañía y que la oferta de acciones puede producirse en cualquier momento "en los próximos 12 meses".

DIVERSIFICADOS

Saudí Aramco no sólo tiene plantas en Arabia Saudita, pues es dueña de la refinería de Port Arthur en Texas, la más grande de Estados Unidos. Esta planta tiene la capacidad de transformar 600 mil barriles diarios, el el doble de la capacidad que tendrá la refinería de Dos Bocas.

TENSIÓN BÉLICA

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, partió ayer a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (EAU) para "contrarrestar la agresión iraní" después de los ataques del fin de semana contra la infraestructura petrolera saudita.

El Departamento de Estado indicó que Pompeo prevé reunirse hoy con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán en la ciudad de Yeda y luego irá a Abu Dhabi, EAU, para ver al príncipe heredero Mohamed bin Zayed. Con el príncipe saudí, el secretario de Estado discutirá la reacción de Estados Unidos a la agresión iraní en la región, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus. El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, anunció más temprano el viaje de Pompeo y, reiterando afirmaciones del presidente Donald Trump, señaló: "Ciertamente parece que Irán estuvo detrás de estos ataques".

"Como dijo el presidente, no queremos ir a la guerra con nadie, pero Estados Uni- dos está preparado", dijo Pence en la Fundación Heritage.

"Estamos listos para defender nuestros intereses y aliados en la región, no nos equivoquemos al respecto", aseguró.

SIN IMPACTO EN GASOLINA

El plan del gobierno mexicano para que el alza en los precios del petróleo no afecte el valor de la gasolina se basa, hasta el momento, en estímulos fiscales a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

“Estamos protegidos (...) No van a haber variaciones de precios en las gasolinas, vamos a seguir manteniendo el compromiso de que no aumenten los precios de los combustibles en términos reales. A pesar de esta situación especial en lo ex- terno, en nuestro país vamos a mantener la estabilidad”, garantizó el Presidente.

En su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador adelantó que habría una reunión entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con Petróleos Mexicanos, aunque hasta el cierre de la edición ninguna de las dependencias con- firmó el encuentro.

“Por un lado, nos beneficia —entre comillas— el aumento del precio del petróleo que se vende al exterior, pero como somos compradores de gasolinas, pues puede perjudicarnos. Hay que ver cómo está este equilibrio”, dijo el mandatario.

Según datos de Pemex, en julio, 63 por ciento de las gasolinas vendidas en el país fueron importados.

TEMOR BURSÁTIL

Las aerolíneas son uno de los sectores que pueden resultar más afectados si los precios del petróleo se mantienen altos durante un periodo prolongado, pues el incremento las llevará a tener mayores cos- tos en el combustible, advirtió Intercam Casa de Bolsa en un análisis.

El aumento en el precio de la turbosina afectará los gastos de operación y las ganancias de las empresas.

En el estudio, Intercam detalló que para Volaris, el valor del combustible representa alrededor de 40 por ciento de sus gastos operativos, lo que implica que un incremento de los mismos puede generar una mayor presión en los costos y en consecuencia en los márgenes de utilidad de la aerolínea.

En la sesión bursátil de ayer, las acciones de Volaris cayeron 3.13 por ciento, mientras que las de Aeroméxico bajaron 4.24 por ciento.

Con información de Gabriel Xantomila