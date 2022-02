Petroleros rechazan acreditación de Ricardo Aldana como secretario general del STPRM

Los petroleros en su conjunto consideran una farsa y una burla la decisión del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), de acreditar a Ricardo Aldana Prieto como secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), afirmó Miguel Arturo Flores Contreras.

“Esto no lo validamos los trabajadores. Esto fue una burla, una farsa. Los petroleros en conjunto estamos en desacuerdo. Como Movimiento Petroleros Activos en Evolución (PAE), vamos a promover un amparo indirecto en contra del pronunciamiento y resultados de la elección del 31 de enero por las inconformidades presentadas”, dijo en entrevista.

“Insistiremos en que se suspenda la toma de nota por tantos vicios que existieron en esa elección amañada a la luz de todos los trabajadores que fuimos víctimas en este proceso plagado de inconsistencias”, enfatizó.

En cuanto a no hacer válidas a las más de 400 inconformidades que se presentan ante el Centro Federal comentó:

“No están fundadas las respuestas que emite el Centro Federal. Ninguna de las resoluciones emitidas por el Centro están fundadas ni motivadas. Por eso es que vamos a interponer estos amparos porque no estamos de acuerdo ni cómo manejan las cosas ni las respuestas que nos dan”, recalcó el aspirante a dirigir los destinos del STPRM.

Y sobre las inconformidades por validar el registro de Ricardo Aldana como candidato a la secretaría general del STPRM, al ser un trabajador de confianza y al existir un acuerdo entre Pemex y el STPRM, dijo:

“Eso no puede ser. No puede haber un acuerdo entre Pemex y el Sindicato. Él es trabajador de confianza. Podrá ser para una actividad administrativa, pero no para candidato para dirigir la vida sindical”.

¿Y al parecer no se ratificó ese convenio de los años 90s?

-Así es, esto está todo viciado. De ahí la inconformidad de todos los compañeros y del gremio en sí. Además, por el resultado de la cantidad de votos que dicen que tuvo este señor (Aldana), más de 44 mil, cuando nadie lo conoce y ya no queremos más corrupción en el Sindicato.

Y vamos a recurrir ante la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH) y ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por estas violaciones.

“No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. ¡Nunca, nunca! Nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados. Vamos a interponer todo lo que se tenga que hacer en México y en el extranjero contra esta elección ilegal. Es una ofensa y no solo a los trabajadores petroleros sino a todo México”.

“No puede ser que gente tan corrupta siga al frente el STPRM. Y además de forma ilegal”

Señaló también que desde el primer momento no tuvieron acceso al padrón de los trabajadores y que la elección empezó desde las cero horas hasta las 19 horas, lapso en el que no supieron qué sucedió.

“No tuvimos representante nuestro para que vigilara la votación. Se votaba por un teléfono, con una ficha. En un solo teléfono podías hacer 200 votos. El sistema fue vulnerado y manejado. Eso es real”.