Ricardo Salinas Pliego da positivo a Covid-19, por segunda ocasión

El empresario mexicano y dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego dio positivo a Covid-19 por segunda ocasión desde el inicio de la pandemia; aprovechó su resultado para dar un mensaje a la población para ser "valientes" frente a la pandemia.

Así lo confirmó a través de su cuenta oficial de Twitter, donde además se encargó de compartir algunos puntos que enfrenta ante su infección.

El dueño de Banco Azteca exhortó a la población mexicana a "ser valientes y entender que a todos nos va a dar Covid".

"Acabo de dar positivo a COVID y me siento bien. Hay que ser valientes y entender que a TODOS nos va a dar Covid…. con o sin vacuna, no tengan miedo2, escribió en su cuenta.

Aseguró además que aprovechará su tiempo en confinamiento para interactuar con sus seguidores de tal red social.

En días recientes el empresario mexicano expresó su interés por adquirir el Banco Nacional de México (Banamex) luego del anuncio de Citigroup sobre la venta de la banca comercial de tal banco.

Esta es la segunda ocasión, desde el inicio de la pandemia, que el polémico empresario da un resultado positivo a Covid-19. La primera ocasión ocurrió en octubre de 2020, donde manifestó - al igual que en este año - que toda la población mexicana se va a infectar por el virus.

"Con la novedad de que tengo Covid-19, así que a cuidarse y no tener miedo, como siempre lo dije… Nos tiene que dar a todos y vamos a estar bien", escribió en su momento.









