Riesgoso subsidiar a agricultores como dice AMLO

PUEBLA, Pue.- El proyecto del próximo gobierno federal de otorgar precios de garantía o subsidios a los agricultores en sus cosechas de maíz, frijol y leche, presenta el riesgo de que México acumule mercancías que no se puedan vender por cuestiones de mercado internacional y que termine por rematarlas.

Así lo señaló el director del Programa para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, Eugenio Bonilla, quien destacó la necesidad de que la nueva administración analice dicho plan que incluye precios de garantía para los agricultores que poseen hasta tres hectáreas y que decidan vender al gobierno sus cosechas y su producción de leche.

Hace poco, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dio a conocer los precios que su gobierno pagará a los agricultores que vendan sus cosechas. Por una tonelada de maíz se pagarán cinco mil 610 pesos, 14 mil 500 por la de frijol y por cada litro de leche 8.20 pesos.

Obrador también dijo que habrá precios de garantía para el trigo y arroz, aunque no las detalló.

Bonilla puntualizó que en primer lugar está la cuestión sobre cómo se fijará ese precio, ya que si está muy fuera del equivalente mundial eso puede generar que el gobierno acumule un stock y que después no se pueda usar o que se deba vender o rematar. El tema es saber “cómo se fija el precio, cómo se operan esas compras y cómo se financia el esquema”.

El experto destacó en rueda de prensa durante el 15o Foro Global Agroalimentario 2018, la idea de apoyar al pequeño productor, pero al mismo tiempo que sea mediante un esquema que no distorsione demasiado al mercado, que no genere problemas comerciales, gastos fiscales muy altos y que no represente un costo adicional al consumidor final.

AGRICULTURA 4.0

Hablando de la “agricultura 4.0” el director de operaciones del Cluster Institute, Eduardo Zozaya Becerra, comentó en el mismo evento que en México la agricultura digital se ha implementado hasta cierta medida con algunos productores a un nivel de llegar a soluciones aisladas.

“Ya hay algunas empresas mexicanas, por ejemplo de berries (frutos rojos) que han implementado tecnologías en ese sentido. Otras compañías pecuarias empiezan también a censar y medir algunos parámetros críticos, particularmente en los procesos más avanzados”, recalcó el experto.

Eduardo Becerra también planteó la necesidad de que en la próxima administración de López Obrador no se "mengüen los apoyos para este tipo de “puntas de lanza” que están implementando esos nuevos métodos.