Rocío Nahle rechaza advertencia de OCDE sobre Pemex

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, no compartió la visión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) respecto a que Pemex es un riesgo para la macroeconomía del país y señaló que el gobierno trabaja para levantar a la empresa.

"Eso es lo que piensan ellos, nosotros pensamos otra cosa. En Pemex estamos trabajando, tenemos una inversión muy grande y hay grandes proyectos y vamos a levantarla", dijo la funcionaria tras la presentación de la Cámara de Negocios India-México.

La mañana de este jueves, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, advirtió que Pemex podría poner en riesgo la estabilidad nacional debido a la enorme deuda de la petrolera.

Al respecto, Nahle reiteró que el gobierno federal está trabajando para resolver el problema de Pemex y producir más crudo.

"Pemex está trabajando, nadie habla de que hay recursos extraordinarios para ayudar a nuestras empresas del Estado. No hablan cómo recibimos a la empresa, porque esto no se dio de la noche a la mañana, pero no podemos lamentarnos, nosotros tenemos que trabajar", refirió.

La OCDE también redujo la expectativa de crecimiento para México, de 2 a 1.6 por ciento, y al respecto se pronunció la secretaria de Economía, Graciela Márquez, quien dijo que esto es natural ante la desaceleración económica global.

"Hay una desaceleración en la economía internacional y México no está exento", comentó.