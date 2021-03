Rumbo a la 84 Convención Bancaria en formato semipresencial

-¿Qué opinión le merece la austeridad que se ha visto en todo el gobierno? Específicamente para atender la crisis.

-Yo veo una austeridad que no es tan austeridad. Por un lado, se han vuelto muy restrictivos en cosas como los sueldos a los empleados del gobierno. Esto desafortunadamente nos ha llevado a perder talento importante en instituciones, como la propia CNBV, y por otro lado, estamos gastando dinerales en crear una refinería en Dos Bocas, cuando todo el mundo parece indicar que el futuro de la refinación no es muy alentador.

“Al cabo de algunos años el consumo de gasolinas se irá a la baja y la tendencia de hacer vehículos con otras energías va a ir creciendo. No entiendo por qué estaremos invirtiendo en una refinería cuando puedes traer gasolina a un costo muchísimo menor.

“Ese concepto de austeridad lo tengo un poco confuso, porque creo que no es tanta austeridad si no es una decisión de dónde estamos gastando, y no estoy convencido de que las decisiones de dónde gastamos sean las más eficientes.

-¿Para 2021 cuáles son sus previsiones? ¿Cómo pinta la economía para este año?

-La estamos viendo con una recuperación incipiente, pero recuperación. Nosotros creemos que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá por ahí del tres por ciento; hay otros que creen que crecerá más, pero nosotros estamos más en la parte inferior del crecimiento, pero sí creemos que va poder crecer un tres por ciento, especialmente si en Estados Unidos se dan todos los incentivos que está buscando en el nuevo presidente Joe Biden.

“Si caímos 8.5 por ciento y si recuperamos el tres o 3.5 por ciento, apenas, digamos, no iremos ni a la mitad del camino de la recuperación. La recuperación va ser un poco más alargada y pausada, pero aquí lo importante es que sea una recuperación constante, pues más que rápida, incluso hasta creo que es mejor que sea sólida y duradera”.

