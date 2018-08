Rumbo al TLCAN 2.0 hay avances pero aún sin acuerdos

Los negociadores de México y Estados Unidos volverán a reunirse este viernes para continuar con las discusiones sobre la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), debido a que lograron avanzar en la negociación, pero sin lograr un acuerdo aún.

Al salir de su reunión de ayer con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que los equipos están dedicados a seguir trabajando, "básicamente cubriendo todos los temas que tenemos que cubrir y añadimos una lista de cosas de las que estaremos hablando mañana (hoy)”.

Dada su complejidad , la cláusula sunset o de muerte súbita será uno de los últimos temas que abordarán México y EU.

“Hemos organizado los temas de acuerdo con el grado de complejidad y sunset será una de las últimas”, dijo el funcionario mexicano a periodistas a su arribo a la sede de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), donde se celebran las negociaciones.

La cláusula, bajo la cual el acuerdo sería revisado cada cinco años, como lo quiere EU, permanece como un tema de profunda diferencia debido a la oposición, en principio de México, a incorporarla en un eventual nuevo acuerdo.

Otro tema sensible, el de reglas de origen en el sector automotor, se discute en las conversaciones de esta semana en Washington y hay la expectativa de llegar pronto a un acuerdo al respecto. Sin embargo, Guajardo aseguró que "nada está acordado hasta que todo está acordado".

Comentó que "posiblemente" Canadá podría sumarse a las conversaciones la próxima semana, una vez que concluyan las reuniones bilaterales. Los equipos de México y EU están reunidos en Washington desde el miércoles por una tercera semana de negociaciones.

Jesús Seade calificó de favorable el avance de esta ronda. “Estamos avanzando muy bien. Yo no tengo muchos temores. Estamos avanzando bien. Hay muchas cosas que ver, detalles, pero estamos avanzando bien”, dijo.





TLCAN 2.0, el playlist en Spotify

Un playlist en Spotify con temas de los Beatles, Rolling Stone, Eagles, Coldplay y War, da cuenta de los diferentes momentos de la negociación entre México, Estados Unidos y Canadá.

La lista creada por la reportera de comercio del portal estadounidense Politico, Megan Cassella, inicia con la canción Why Can’t We Be Friends (Por qué no podemos ser amigos) de la banda estadounidense de funk War. También está We Can Work It Out (Podemos resolverlo) de los Beatles, Heartache Tonight (Angustia esta noche) del grupo de country rock y folk rock Eagles, Give A Little Bit (Den un poquito) del británico Supertramp y Don’t Give Up (No te rindes) de Morgan Page. En total son más de 70 canciones, todas en inglés, que reflejan los altibajos de la renegociación del TLCAN que inició el 16 de agosto de 2017 y cuyo proceso sigue un año después, llegando a una mayor complejidad debido a los temas más sensibles que los negociadores tratan de destrabar.