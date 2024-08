SAT desaira reforma fiscal, pese a déficit

El país no necesita una reforma fiscal para aumentar sus ingresos tributarios y evitar un desbalance en las finanzas públicas, aseguró Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Muchos han mencionado que se necesita una reforma fiscal para aumentar impuestos y tener mayor recaudación, eso no es cierto, no se necesita una reforma, todavía hay mucho por hacer y recaudar”, dijo el funcionario desde Palacio Nacional en la conferencia matutina.

Te puede interesar: AMLO deja boquete fiscal de 744 mil mdp

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, en el primer semestre de este año, el desbalance entre ingresos y gastos fue por 744 mil 201 millones de pesos, el déficit más alto que se haya registrado en los últimos 34 años.

Si bien los ingresos tributarios aumentaron 6.2 por ciento anual, aportando a las arcas del gobierno más de 2.52 billones de pesos, estos recursos no fueron suficientes para cubrir el gasto neto del sector público que ascendió a 4.56 billones de pesos en los primeros seis meses de 2024.

Pese a este boquete, Martínez Dagnino también hizo un llamado al Poder Judicial para que resuelva los litigios fiscales que el SAT tiene pendientes.

De acuerdo con el funcionario, derivado de litigios fiscales, pero también por el cobro de adeudos de impuestos a contribuyentes es como se ha incrementado la recaudación durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Expuso que desde 2019 y hasta junio de 2024, el SAT ha recaudado aproximadamente 20 billones 967 mil millones de pesos, el equivalente a un alza de 13.1 por ciento en términos reales frente a la administración pasada de Enrique Peña Nieto.

Martínez Dagnino atribuyó estos resultados a los principios de la denominada Cuarta Transformación como el combate a la corrupción, la implementación de la austeridad republicana y la eliminación de la condonación de impuestos.

“Al inicio de la administración los contribuyentes nos comentaban que no iban a pagar y que estaban esperando la condonación; la condonación ya no existe, ya no hay privilegios, ahora todas y todos contribuimos”, afirmó el jefe del SAT.

Desde el año pasado, diversos especialistas y agencias calificadoras han señalado la necesidad de una reforma fiscal para que el país pueda incrementar sus ingresos presupuestarios para hacer frente al endeudamiento y al histórico nivel de déficit, y con ello poder conservar la estabilidad de las finanzas públicas.

En el caso de BBVA México, la institución mencionó que la reforma fiscal es necesaria para reducir el déficit del país, que para este año se estima en 5.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); mientras para 2025 reducirá y se ubicará en 2.9 por ciento del PIB por la conclusión de las principales obras de infraestructura del sexenio en turno.

A mediados de junio, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, aseguró ante integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que durante su administración, aun sin reforma fiscal, el déficit podría reducirse a 3.5 por ciento en 2025.

Según Sheinbaum, su estrategia para aumentar la recaudación tributaria sin una reforma consistirá en hacer más eficiente el cobro de impuestos a los contribuyentes. Para ello, el SAT tendrá una mayor digitalización, lo que eventualmente facilitará la recaudación de personas físicas y morales, además de poner un mayor énfasis en los ingresos obtenidos a través de las aduanas.

Al participar en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rogelio Ramírez de la O, titular de Hacienda, destacó que las finanzas públicas se mantienen estables, pese a los choques externos.

Finanzas México registra déficit comercial de 5 mil mdd en el primer semestre

Aseguró que los resultados macroeconómicos son consecuencia de un modelo diseñado exclusivamente para México y que incluye cuatro pilares: reforzamiento de la oferta, apoyo a ingresos familiares, finanzas públicas sanas y desarrollo regional. Todo ello a través de aumentos al salario mínimo, inversión en obras de infraestructura, control de la deuda neta del país, entre otros rubros.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Este modelo de equilibrio es totalmente mexicano, es de esta administración, no sigue ninguna regla internacional ni ninguna receta”, detalló el funcionario de Hacienda.

Ramírez de la O, quien se mantendrá en su puesto en el gobierno de Sheinbaum, dijo que ha sido una "tarea diaria" buscar el equilibrio del ingreso y gasto. "Esta medida está presentada de manera sucinta en una meta, entre otras, no es la única, de que la deuda pública se mantenga estable en un nivel, hoy está en 48.6 por ciento del PIB".