SAT: Esta es la multa por no declarar la venta o compra de un carro

Entendemos que al estar en búsqueda de obtener dinero o renovar tu carro, estés buscando vender el que ya tienes, sin embargo, debes saber que al vender tu vehículo, también debes pagarle impuestos al SAT para que todo se encuentre en legalidad.

Si decides no declarar esta venta al Servicio de Administración Tributaria (SAT), podrías hacerte acreedor a multas, recargos e incluso auditorías en caso de que te niegues a pagar. Es importante remarcar que las multas por estos incidentes van desde los mil 400 pesos hasta los 17 mil 370 pesos.

¿Cuánto tengo que pagar de impuestos al SAT si vendo mi auto?

Antes de que realices la labor de venta, debes notificar al SAT que lo harás para que ellos se encarguen de cobrar los impuestos correspondientes, pues si no pagas, tanto tú como el comprador podrían recibir una sanción económica.

Para saber cuánto debes pagarle al SAT debes calcular la utilidad de tu vehículo que se realiza restando la cantidad a la que lo compraste, menos la cantidad a la que lo estás vendiendo.

Las tarifas que debes pagar pueden variar, mientras más caro sea el auto, más impuestos te cobrarán, sin embargo, el SAT no debe cobrarte nunca más del 35% del valor de la venta total del vehículo. Todo esto sólo aplica si la transacción se realiza entre particulares.

El SAT no debe cobrarte nunca más del 35% del valor de la venta total del vehículo/Foto ilustrativa: Pexels

¿En qué casos no debo pagar impuestos al SAT?

De igual manera, es importante comentar que no siempre es necesario pagar impuestos de este tipo al SAT, las ocasiones en las que no aplica es cuando la diferencia entre el ingreso por la venta y el costo real del vehículo no sea mayor a 105 mil 303 pesos.

Además, tampoco deberás pagar si vendes tu vehículo a una empresa, eso sí, debe de expedirse una factura donde conste que la diferencia entre el ingreso de la compra y venta sea menor a 175 mil pesos.

Por ello, es más recomendable que vendas tu auto a una empresa, para que te olvides del SAT y sólo te preocupes porque te ofrezcan un buen acuerdo.

Antes de que realices la venta de tu vehículo, es importante recordar que en caso de que te hagan o hagas una transacción que vaya por encima de los 250 mil pesos, deberá ser sujeta a revisión por la Ley contra el lavado de dinero.

Nota publicada en El Heraldo de Chihuahua