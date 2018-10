Se apoyará a contratistas si gana Texcoco en consulta del NAIM, asegura AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República, aseguró que fortalecerá y apoyarán a las empresas si gana en la consulta la opción de seguir construyendo el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, porque se necesita de los inversionistas privados para crecer 4% al año.



“Si gana Texcoco, no va a haber problema. Al contrario, lo fortalecemos. Las empresas se han portado bien y han sabido comportarse”, dijo el fundador de Morena en una entrevista realizada por Denise Maerker en una comida ofrecida a directivos de Grupo Televisa.

“Necesitamos la inversión privada nacional y la extranjera. No podemos crecer al 4% sin esa inversión”, declaró el futuro mandatario, quien recordó que se debe considerar a la ciudadanía en la toma de decisiones económicas.

Hay un menosprecio por los ciudadanos. La economía es asunto de todos. El pueblo tiene un instinto certero.

Agregó que para medir la opinión del pueblo, se debe actuar con autoridad moral:

Meterse a hacer una consulta amañada, sería una traición.

“Puedes votar 15 veces, pero no hay trampa. Porque nunca hacemos trampa. No tenemos hábitos democráticos en México. Para no equivocarnos, lo mejor es que los ciudadanos decidan”, dijo López Obrador, invitado a la comida de Grupo Televisa, la mayor corporación de medios audiovisuales del país