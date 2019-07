Se asoma recesión en junta de Banxico

Por primera vez, uno de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) sugirió la posibilidad de una "ligera recesión" para la economía mexicana.

“Las tasas de crecimiento de los últimos dos trimestres, y los resultados del Sistema de Indicadores Compuestos Coincidente y Adelantado (SICCA), ya sugieren la posibilidad de una ligera recesión”, mencionó un miembro de la junta en la sesión del 26 de junio con motivo de la decisión de política monetaria.

La mayoría señaló que el balance de riesgos para el crecimiento ha ampliado su sesgo a la baja, como resultado de factores externos e internos, y algunos mencionaron que se ha tornado más incierto, señala la minuta de la reunión.

La definición técnica de recesión implica que el Producto Interno Bruto (PIB) baje durante dos trimestres consecutivos. El banco central recordó que durante el primer trimestre del año, el PIB se contrajo 0.2 por ciento en su comparación con el periodo octubre-diciembre de 2018. Si hay una caída en el segundo trimestre, el país entrará en recesión técnica.

“Las expectativas de crecimiento de los analistas encuestados por Banco de México han disminuido hasta ubicarse en 1.35 por ciento en mayo, y estas últimas aún no incluían el dato más reciente del IGAE (Índice General de Actividad Económica), por lo que puede anticipar que se seguirán ajustando a la baja”, dijo otro de los integrantes de la Junta de Gobierno.

Todos coincidieron en que durante 2019 el crecimiento puede ser inferior a lo esperado. Uno apuntó que podría ubicarse alrededor 0.8 por ciento, es decir, en el punto más bajo del rango estimado en el último Informe Trimestral del banco central, que va de esa tasa hasta 1.8 por ciento.

Otro integrante señaló que algunos analistas pronostican un crecimiento de 0.5 por ciento, dato que corresponde al banco Barclays. Otras cuatro entidades apuntan a un repunte de 0.7 por ciento.

Marco Oviedo, economista en jefe de Barclays México, ya había dicho a El Sol de México que el país se encamina a una recesión técnica en el segundo trimestre.

"Creemos que México se encuentra en una recesión técnica, ya que el PIB se contrajo en el primer trimestre y esperamos que se contraiga nuevamente en el segundo trimestre", concluyó Bank Of America Merril Lynch en un análisis divulgado este jueves.

Esa conclusión resulta de los datos oficiales ya conocidos y de la cifra de crecimiento que se espera del segundo trimestre del año y que el Inegi dará conocer el 31 de julio.

"Estimamos que el PIB también se contraerá en el segundo trimestre (-0.4 por ciento), lo que coloca a México en una recesión técnica", añadió BofA.

Bank Of America Merril Lynch recordó que México no ha estado en una recesión no vinculada a una recesión en EU desde la crisis del Tequila a mediados de los 90.