Se busca autosuficiencia de gasolinas para 2023: AMLO

Luego de presumir una buena relación con los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que su Gobierno busca la autosuficiencia de gasolinas para 2023 y expuso que en el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, se estableció que nuestro país puede manejar su petróleo de manera independiente.

Incluso, López Obrador señaló en conferencia de prensa, que se tiene en puerta un nuevo proyecto de refinación para lograr su objetivo de autosuficiencia.

"Vamos bien con ese proyecto, no pensamos que haya problema, tuvimos la decisión de que no se incluyera en el Tratado el tema del petróleo, se quería establecer en el Tratado un capítulo sobre el petróleo de México y nos opusimos, de modo que lo que hay en el tratado es que México puede manejar sus recursos naturales con independencia, sin estar condicionados a las políticas de otros gobiernos", afirmó el mandatario.

Por otra parte, el presidente de México indicó que se indagará si su prima tiene contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) como lo afirma una investigación periodística pues, reiteró, no se permitirá el nepotismo ni la corrupción en su administración.

Cuestionado sobre el tema en la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, López Obrador dijo no tener conocimiento "con exactitud" de la polémica pero aseguró que hoy el director de Pemex, Octavio Romero, dará detalles del asunto. "Hoy se va a informar, seguramente", subrayó.



Al respecto, López Obrador reiteró que en su Gobierno no se permite el nepotismo y el "influyentismo", además de señalar que, "si un familiar hace algo indebido se le debe de juzgar", ya que no acepta "bajo ninguna circunstancia" que alguien cercano a él "se vea favorecido" durante su administración.



Según un reportaje publicado en el portal Latinus, la compañía Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Obrador, recibió cerca de 365 millones de pesos (18.43 millones de dólares) en contratos otorgados por Pemex durante la actual administración.



La publicación menciona que, de acuerdo con información obtenida vía transparencia, en este año la compañía ganó, junto con otras empresas, tres contratos por 133 millones de pesos (6.71 millones de dólares) cada uno para realizar trabajos químicos en instalaciones de Pemex Exploración y Producción.

Además, detalla que en 2019 ganó una propuesta conjunta con la compañía Marinsa de México en la que obtuvo un contrato por 231 millones de pesos (11.66 millones de dólares) para inyectar productos químicos a pozos en aguas frente a la península de Yucatán, con vigencia hasta diciembre de 2022.



El reportaje además relata que la empresa de la prima hermana del presidente también ha ganado adjudicaciones directas con el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).



Este es el segundo escándalo ligado a familiares cercanos del presidente, luego de que hace unos meses, el mismo portal de noticias diera a conocer dos vídeos de 2015 en los que aparece Pío López Obrador recibiendo dinero de David León, quien años después fue nombrado coordinador nacional de Protección Civil.

