Se corre el riesgo de más restricciones comerciales pesqueras en México

Al margen de las restricciones para el acceso portuario al litoral del Atlántico a embarcaciones mexicanas desde este 7 de febrero que impuso la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), en caso de que Conapesca no actúe a tiempo y no tome acciones para combatir la pesca ilegal en la Zona Económica de Estados Unidos, “podríamos enfrentar restricciones comerciales”.

Así lo advierte, Mariana Aziz, abogada ambientalista de Oceana, ONG internacional con oficinas alrededor del mundo, que cubre el 71% de los mares del globo.

En entrevista puntualiza que no pasan 4 meses de que se recuperó la certificación del camarón y nuevamente estamos frente a otra sanción de los Estados Unidos. “Hacemos un llamado a las autoridades para que se tomen acciones de fondo y concretas para combatir la pesca ilegal”.

Recordó que desde 2019, la autoridad norteamericana advirtió que se encontraban un gran número de embarcaciones mexicanas en aguas estadounidenses donde realizan labores de pesca ilegal.

Desde entonces, se advirtió de esta situación. “Sin embargo lo que se determina es que no se han tomado medidas para combatir esta problemática. Por lo tanto, se implementaron acciones como es la prohibición de acceder a puertos norteamericanos a embarcaciones mexicanas”.

“Damos seguimiento a estas acciones a ver en qué desemboca; pero no sabemos nada porque no hay datos oficiales de parte de la autoridad. Tratamos de conseguir el número de embarcaciones sancionadas por la pesca furtiva en aguas de la Zona Económica de EU. La respuesta de la Conapesca es de que no tiene datos respecto a esto”.

No sabemos ni siquiera si la autoridad contabilice las pérdidas por esta medida, a cuántas embarcaciones se les ha prohibido el ingreso, cuántas se han sancionado. Mientras la autoridad no se dedique a recabar estos datos que es Conapesca, es difícil saber a qué nos enfrentamos, dice a El Sol de México.

¿Pero las afectaciones son severas?

-Pues al momento sabemos que son afectadas varias embarcaciones que llegan a puertos norteamericanos a entregar producto que es legal; incluso algunos van por combustible porque en Estados Unidos tiene menor precio.

Lo que nos preocupa realmente es que las sanciones en este reporte de la NOAA, establece que en las medidas que se pueden tomar son restricciones portuarias, que es lo que vemos actualmente o restricciones comerciales.

En caso de que la autoridad mexicana no actúe a tiempo y no tome acciones para combatir esta problemática, podríamos enfrentar restricciones comerciales.

En este caso de la pesca ilegal, ¿México es reincidente? En 2015 y 2017 ya se le habían hecho estos señalamientos?

Sí, justamente las sanciones que se implementaron este 7 de febrero, vienen después de una larga lista de señalamientos de la autoridad norteamericana respecto a que México recurre a la pesca ilegal.

Estas sanciones que se nos aplican este 7 de febrero son a raíz que desde 2019, la autoridad norteamericana advirtió de que se encontraron un gran número de embarcaciones que entraban aguas estadounidenses y realizan labores de pesca ilegal.

¿Cómo afecta esta pesca clandestina a la pesca legal?

-En primer lugar la pesca ilegal tiene un gran efecto sobre los ecosistemas marinos, ya que no sabemos realmente cómo se lleva a cabo esta captura pesquera al margen de la ley; no sabemos cuál es el volumen que se captura.

Además de no tener números, las especies están sobreexplotadas y ni siquiera sabemos porque no hay registros de estos. También muchas veces esta pesca ilegal sucede en violación a las normatividades de conservación como son la prohibición de entrar a ciertas zonas a pescar.

Además, de que afecta económicamente a quienes sí cumplen con la normatividad y obedecen las reglas y realizan acciones de pesca legal, ya que tanto el producto legal como el ilegal terminan en los mercados y se vende a la par que el legal.

Aquí vemos que, los pescadores legales que obedecen la normatividad y se preocupan por la sustentabilidad, tienen que competir en condiciones de desigualdad con este producto.

Y por último, lo que también hemos visto es que ahora enfrentamos reacciones respecto; sin embargo, la autoridad norteamericana dijo que podría establecer restricciones comerciales y no es la primera vez que esto sucedería.

Recientemente, el año pasado, de abril a octubre, perdimos la certificación para exportar camarón a los EU, lo cual ocasionó que no se pudiera exportar el crustáceo mexicano a esa nación.

En caso de volver a enfrentar una sanción de ese tipo, al ser generalizada, no hace distinciones entre quienes realizan la pesca legal o ilegal, tendría severos efectos económicos sobre todo el sector pesquero que exporta sus productos a Estados Unidos.

¿Hay alguna solución a este problemática?

Sí. Desde el 2019 se empezó a trabajar con la CONAPESCA en una norma de trazabilidad que busca poder seguir el trayecto del producto pesquero desde el barco hasta la mesa: desde el momento de captura hasta el último punto de comercialización.

Lo que busca es poder conocer la legalidad del producto pesquero y sacar del mercado el producto que no pueda demostrarla.

Sin embargo, a partir de marzo de 2021, dejamos de recibir noticias de parte de Conapesca, de cómo iba este procedimiento No sabemos sí se ha avanzado en la aprobación de esta Norma.

No hemos podido hablar con las autoridades pesqueras mexicanas.

Ahí están las herramientas. Hay una serie de acciones que la autoridad mexicana puede implementar para combatir realmente la problemática de la pesca ilegal. Sin embargo, vemos que han optado por medidas paliativas que realmente no resuelven el problema.

¿Entonces, estamos en un impasse, sí desde 2021 está NOM no está en operación?

De esta Norma Oficial Mexicana (NOM), se elaboró un borrador para estar junto con autoridades y la participación en grupos de trabajo con las organizaciones y miembros del sector pesquero también involucrados.

Es labor de la Conapesca llevar a cabo todo lo necesario para esta NOM oficial mexicana que depende de la administración pública federal.

Esperamos que Conapesca haga su trabajo y se tome en serio este mandato que tiene desde la Ley de Pesca y Acuacultura de crear un Sistema de Trazabilidad y combatir la pesca ilegal.

¿Esta norma ayudaría a resolver la actual problemática?

-Sí. Consideramos que es una herramienta que ayudaría a resolver la actual problemática Ya que como mencionaba, permite conocer la procedencia del producto legal. Además de otras acciones necesarias como es una adecuada coordinación para la extracción y vigilancia.

Necesitamos herramientas que permitan conocer la procedencia del producto pesquero, que justamente cierran la puerta de los mercados porque no pueden comprobar la procedencia.