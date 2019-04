Se han ahorrado 12 mil mdp a Pemex por combate al huachicol: AMLO

Al ofrecer un mensaje a medios, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se han ahorrado hasta ahora a precio de Pemex, no al precio de las gasolinas, 12 mil millones de pesos por lo que continuar como se va se ahorrarán 50 mil millones de pesos por evitar el robo de combustible.

En el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo manifestó que del Ejército, la Marina y la Policía Federal han participado 10 mil elementos y que gracias a ello se han logrado estos resultados.

Aseveró que agradece a la gente por su apoyo, por lo que la Cuarta Transformación se hace entre todos, ya que fue importante contar con la gente en los momentos de serios problemas de abasto, ya que fueron muchos días sin combustible.

López Obrador aseguró que la gente fue muy solidaria y fraterna dando todo su apoyo y respaldo, “ya que este es un buen método”.

Afirmó que lamenta mucho la pérdida de vidas humanas en la tragedia de Tlahuelilpan, pero “en lo general se demostró que podemos entre todos enfrentar los problemas más complejos y difíciles y ese es el ánimo que tenemos”.

“Estamos optimistas y así vamos a enfrentar el problema de la corrupción que es el principal problema de México, quisiera decir que era o que ya se terminó la corrupción tolerada desde arriba, eso sí lo puedo decir, pero necesitamos seguir limpiando de corrupción de arriba para abajo, cómo se barren las escaleras, poner por delante la honestidad como forma de vida y de gobierno”.

El Primer Mandatario refirió que ya debe dejarse de lado la frase de “el que no tranza no avanza o que la moral es un árbol que da moras o qué problema político que se resuelve con dinero no es problema”, ya que antes se compraba a dirigentes.

Remarcó que ya no se piensa que “político pobre es un pobre político”, se acabó, por lo qué hay rectitud, honestidad, justicia y fraternidad.

Sociedad Gobierno apoyó con 15 mil pesos a familias afectadas por explosión en Tlahuelilpan

Sobre el tema de la inseguridad, López Obrador dijo que se va a trabajar para qué disminuya, por lo que confía que penetren más los programas sociales para dejar sin bases a las bandas y quitarles a los jóvenes.

“Hay que hablar con los jóvenes, cuando se tenga por completo el programa Jóvenes construyendo el futuro y el acceso a la educación se tendrá un avance”.

Subrayó que al mismo tiempo se tendrá la Guardia Nacional ahora con 10 mil elementos que se han ubicado a lo largo de los ductos y que están vigilando todavía y que van a continuar, por lo que ahora se va por l presencia en todo el territorio y “cuando esto esté funcionando vamos disminuir la incidencia delictiva”.