Se respetarán contratos previos para extraer litio: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López se comprometió a respetar los contratos para explotar litio que se entregaron de manera previa a la nacionalización de este mineral y subrayó que serán puestas a revisión dichas concesiones para determinar su legalidad.

“En el caso de los convenios que se entregaron con anterioridad se van a revisar para ver si fueron solicitados para explotar litio, no minerales en general, si fueron solicitados para explotar litio y están en regla y hay proyecto de exploración y de producción se van a respetar, desde luego ya no se van a entregar permisos, concesiones para la explotación del litio, todo va a estar dirigido por esta empresa de la nación que se va a crear”, puntualizó López Obrador al ser cuestionado este lunes por un periodista japonés sobre la concesión de una empresa china para explotar litio.

Te puede interesar: ¿Chihuahua tiene la mina de litio más grande del mundo?: los lugares con más reservas del "oro blanco"

El presidente respondió que se van a poner a revisión las concesiones de empresas mineras y abundó que pronto se dará a conocer el lineamiento general para su explotación, así como la empresa gubernamental que va a explotar este mineral.

Actualmente, el mayor yacimiento de litio en México, ubicado en Sonora, actualmente está en manos de la empresa china Gangfeng.

Sin embargo, con la reforma a la Ley Minera de Mexico, López Obrador estableció que sólo el Estado puede sustraer este valioso mineral para la nueva industria de pilas recargables para dispositivos electrónicos y baterías pasa autos eléctricos.

Finanzas México llega tarde al boom del litio: tardaría 10 años en explotarlo

El primer mandatario añadió este lunes sobre la nacionalización de litio que “pronto se va a dar a conocer los lineamientos generales de la empresa que va a generar la explotación de litio —desde luego lo que se aprobó es que el litio es propiedad de la Nación—“, subrayó.

Asimismo, recalcó que la paraestatal minera de litio “no va a ser manejado por empresas extranjeras ni por empresas nacionales, va a depender de la Secretaría de Energía del Gobierno federal, ahí se va a ubicar la nueva empresa del litio”, subrayó.

Reiteró que en el el caso de las concesiones que se dieron con anterioridad, dijo que “se van a revisar” para ver si fueron solicitados para explotar litio.

Aseguró que las concesiones que estén en regla se van respetar y destacó que ya no se van a entregar nuevas licencias para extracción minera, aunque dejó abierta la puerta para que la iniciativa privada colabore con el Gobierno. “Todo va a estar dirigido por la Nación”, aunque matizó “puede establecer relaciones con empresas”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, subrayó que quienes tiene concesiones para extraer otro mineral que no sea litio no tiene problema, “ lo único que no estamos haciendo es entregar concesiones nuevas para la minería”, concluyó.