Se tambalea inversión millonaria de Iberdrola

La inversión de mil 200 millones de dólares comprometida por la española Iberdrola para la construcción de una central de ciclo combinado en Tuxpan, Veracruz, está en riesgo, afirmó el presidente municipal Juan Antonio Aguilar Mancha.

“Así nos lo hicieron ver los directivos la semana pasada, que en caso de no poder rescatar el proyecto en 15 días pues prácticamente estaba cancelado, porque ellos tienen una fecha de inicio de obra a partir del primero de agosto; si no inician en esa fecha pues prácticamente está muerto el proyecto”, declaró el alcalde a El Sol de México.

Sobre las razones de una posible cancelación, el presidente municipal explicó que por nueve meses Iberdrola ha estado buscando el contrato de suministro de gas -el principal combustible que emplean las centrales de ciclo combinado para producir electricidad- a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o TransCanada, el cual no se les ha dado, entonces al no contar con esa respuesta positiva no pueden empezar el proyecto.

El alcalde lamentó la noticia por el tamaño de la inversión y la derrama económica que se espera debido a la creación de empleos. ”Pasamos por una pandemia y hay temas de desempleo por razones obvias en todos el país y dejar ir una inversión de este tamaño sí pega fuerte en la economía del municipio y de la región”.

Aguilar Mancha declinó comentar si observa en este tema tintes políticos antelas recientes acusaciones del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, en contra de la empresa, lo que sí hizo es pedir al director de la CFE, Manuel Bartlett y al Presidente de la República que reconsideren este proyecto porque ya hay avances y estaba por arrancar.

Consultada sobre si el proyecto asignado a Iberdrola será cancelado o reprogramado, la respuesta de la CFE es que “sigue vigente”.

La obra prometía la creación de dos mil o dos mil 500 empleos directos y otro tanto de indirectos en la región, y se planteó como parte de un compromiso de la compañía española por invertir cinco mil millones de dólares en el país durante el presente sexenio.

En mayo de 2019, apenas transcurridos unos meses del inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se reunió en Palacio Nacional con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, a quien le externó el compromiso de esa empresa con el desarrollo energético y económico del país.

“Estamos firmemente comprometidos con el desarrollo energético y económico de México, el fortalecimiento de su sector industrial y la generación de empleo de calidad, siempre a través de las fuentes de energía más eficientes y limpias”, afirmó entonces el presidente del grupo español.

A poco más de un año de dicha reunión el panorama es distinto, ensombrecido por los señalamientos del presidente López Obrador en contra de Iberdrola de haber orquestado una campaña contra su gobierno.

“En el caso de Iberdrola ¿por qué hablo así, con transparencia? Porque tengo información que son ellos los que están promoviendo esta campaña, nada más que encubiertos, porque el conservadurismo tiene esas dos características, no lo olviden, son muy corruptos y son muy hipócritas”, dijo el mandatario en su conferencia matutina del 17 de junio.

La construcción de la central de ciclo combinado comenzaría en agosto y consistía en dos unidades turbogeneradoras de gas, una turbina de vapor, dos generadores de vapor por recuperación de calor, tres generadores eléctricos asociados a las turbinas de gas y de vapor, que en su conjunto producirían mil 204 mega watts.

La inversión de más de mil 200 millones de dólares prevista para este año provendría de la empresa española Iberdrola en asociación con la operadora CICSA, de grupo Carso.

Entre los beneficios de la obra, Iberdrola destacó las compras a la industria mexicana por tres mil millones de dólares.

Incluso, el año pasado la empresa firmó un acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) para desarrollar programas conjuntos en ámbitos como proveeduría y eficiencia energética, entre otros.

El plan de inversión anunciado por Iberdrola el año pasado incluía también las construcciones de una central de cogeneración en San Juan del Río, Querétaro, y de un parque fotovoltaico en Puebla, proyectos que, por el momento, siguen en pie.

El alcalde Aguilar Mancha dio a conocer que en los siguientes días se reunirá con diferentes empresarios y sindicatos de Tuxpan con el fin de buscar acuerdos y llevarlos ante el Gobierno federal, para convencer al Presidente y al director de la CFE de retener esta inversión.

El proyecto, destacó el presidente municipal, estaba planteado como la planta más moderna en el país y colocaría a Tuxpan como un importante productor de energía a nivel nacional.

