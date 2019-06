Secretaria de Economía dialoga con Wilbur Ross previo a cumbre de aranceles

La secretaría de Economía, Graciela Márquez, dialogó con el secretario de Comercio de Estados UnIdos, Wilbur Ross, previo a cumbre que se llevará a cabo el próximo miércoles en donde se analizará la medida arancelaria que impuso el presidente Donald Trump a los bienes procedentes de México.

A través de twitter, Graciela Márquez informó que conversó con Wilbur Ross durante la ceremonia de toma de protesta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. "Continuaremos nuestro contacto en Washington, D.C. la próxima semana", dijo.

Tras ello, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, celebró el encuentro de Márquez y Ross, y dijo que es una buena noticia.

"Los contactos se multiplican. Le negociación en curso. Bienvenida Graciela a Washington al equipo negociador, buena noticia!!!”, señaló.

La mañana de este sábado, Ebrard informó que ya se encontraba en la embajada de México en EU y que junto con la comitiva elaboraban "los argumentos de México y la evaluación de impacto de las tarifas anunciadas en la economía". Ya en la embajada de México en Washington. Se estarán incorporando entre hoy y miércoles:la Dra Graciela Márquez,Secretaria de Economía;Jesús Seade,subsecretario para América del Norte;Lázaro Cárdenas, Coordinador de Asesores de la Presidencia de la República. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 1 de junio de 2019

El pasado 30 de mayo, Donald Trump anunció que impondrá aranceles progresivos a México a partir del 10 de junio hasta que se detenga el flujo de migrantes indocumentados que llegan desde ese país a la frontera sur estadounidense.

"El 10 de junio, Estados Unidos impondrá un arancel del 5% a todos los bienes que ingresan a nuestro país desde México, hasta el momento en que los migrantes ilegales que llegan a través de México a nuestro país PAREN", dijo Trump.

"Los aranceles aumentarán gradualmente hasta que se resuelva el problema de la migración ilegal, momento en el que se eliminarán", señaló Trump.

Tras el anuncio, los representantes de México y Estados Unidos acordaron reunirse el próximo miércoles en Washington D.C para resolver el diferendo.