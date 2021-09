Secretaría de Economía invertirá más de 55 mdp en buscar litio

La Secretaría de Economía (SE) invertirá 55.2 millones de pesos entre este año y el próximo para ubicar yacimientos de litio en 82 localidades del país.

Se trata de localidades que se han identificado dentro del territorio nacional como económicamente viables para explotar el metal, de acuerdo con un proyecto publicado en la Cartera de Inversión de la Secretaría de Hacienda.

Finanzas Litio puede generar más en otros segmentos que en la extracción

La exploración se realizará en los estados de Oaxaca, Puebla, Zacatecas, Durango, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, Sonora, Chiapas, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Hidalgo, Veracruz, Sinaloa y Morelos. “México no produce litio, no obstante, la importancia estratégica que este metal tiene, en el corto y mediano plazo, hace que esté considerado como un mineral crítico a nivel mundial por lo que este país no queda exento de ello”, añade la dependencia.

La demanda del material, añadió SE, crece principalmente por su uso en tecnologías de última generación, como las baterías, vehículos eléctricos, teléfonos móviles, computadoras portátiles y cámaras digitales, entre otros, además de que juega un papel fundamental en el desarrollo de una economía baja en carbono. En el estudio Perfil del mercado del litio, la SE señaló que sólo en 2018 las exportaciones mexicanas de litio equivalieron a 36 toneladas, con un valor de 652 mil dólares, mientras que las importaciones sumaron 195 toneladas por un monto de 3.8 millones de dólares.

“Por no contar con medidas de optimización, no se podrían identificar yacimientos de litio, esto implicaría el riesgo de no desarrollar la capacidad de producción nacional dependiendo de la importación, así como la pérdida de oportunidad para proveer información básica para la toma de decisiones en el ámbito de los productos elaborados con este mineral”, añade el proyecto de inversión.

De acuerdo con el documento, ante la escasez de hidrocarburos que amenaza el abasto de combustibles, se ha incrementado la producción de baterías de iones de litio que ofrecen ventajas como ser recargables, mayor potencia, ser ligeras y ocupar poco espacio.

Un estudio reciente del Servicio Geológico de Estados Unidos estimó que México cuenta con 1.7 millones de toneladas de reservas mineras de litio, lo que convertiría al país en el noveno con la mayor cantidad de reservas. La SE concluyó que el conocimiento geológico de los yacimientos de litio no sólo impulsará la reactivación económica en distritos mineros ya existentes y se crearán nuevos, sino que potenciará la generación de empleos.